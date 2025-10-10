Христо Радков, шеф на Българско обединение на шофьорите, пред „Труд news“: Корупцията в ДАИ може да бъде разкрита за няколко часа

Мизата на пост „Църна маца“ започва от 100 евро

„Корупция в ДАИ!“. Това повтарят от сутрин до вечер, вече и водомерите с дистанционно отчитане. И всички разчитат, че Роби Уилямс ще дойде пак в България, ама тогава като един Робин в партньорство с Батман, ще се разправят и с КАТ, и с АПИ и ония, които изливат бетони по деретата. Няма как, братя мили, нашата корупционна каручка отдавна скърца и е прогнила. Няма как да се оправи и да стане „Ферари“ с цвят червен, когато закриете ДАИ, или го слеете с друга трибуквена групировка. И все пак може ли нещо да направим сами, вместо да чакаме второто пришествие на Роби Уилямс - питаме Христо Радков и като шофьор, и като шеф на Българското обединение на шофьорите.

- Г-н Радков, още няма никакви законодателни предложения, а само идеи как да се закрие или преструктурира ДАИ. Вие казахте, че предлагате контролната дейност да премине към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бихте ли обяснили защо?

- Първо - ДАИ не може да бъде разформирована. Това, което всички имат предвид, когато говорят за ДАИ, е контролната дейност, която се осъществява. Затова нека да говорим само за контролната дейност, защото ДАИ е една дирекция в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Към тази дирекция е и обслужването и работата с клиентите - транспортните фирми. Ако ДАИ се махне, няма да има контакт между фирмите и държавната администрация. Така че прибързаните изказвания на политиците за закриване, аз отдавам на това, че политиците не са получили правилни съвети. Те не са специалисти в транспортния бранш, но тези, до които са се допитали, са ги подвели и затова аз отдавна съветвам всички политици да си сменят съветниците, които им шепнат в ушенцето по темите като пътна безопасност, контрол на движението, транспортни проблеми, законодателни промени и т. н. Но на вашия въпрос - според мен контролът над превозни средства с тегло над 3,5 тона, които извършват превози на товари или пътници, трябва да премине към Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която е пряко подчинена на министър-председателя. Говоря само за контролната дейност на автомобилната администрация. Но разбира се, с уговорката тази нормативна промяна да бъде много правилно разписана, за да не се получи хаос, а да се знае кой какво ще прави и как ще го прави. Смятам това за по-възможно, отколкото ДАИ да премине към МВР, защото в „Пътна полиция“ и други полицейски служби няма достатъчно компетентност по контрола, който се извършва от автомобилна администрация. За да стане по-ясно на вашите читатели - когато ви спрат инспектори от ДАИ, тяхната работа не е толкова да проверяват дали имате книжка, носите ли си аптечка и дали сте избръснат, а важният контрол е върху осово натоварване, часове на управление, габарити на товара и ред други специфични неща, които МВР не може да контролира, най-малкото, защото такива знания нямат техните служители. И то е нормално, защото те работят и познават само Закона за движението по пътищата и Закона за МВР, а не множество други закони, наредби и регламенти, които се отнасят да превоза на пътници и товари.

- Да де, а от друга страна самите даяджии нямат полицейски умения, те нямат подготовка и не знаят правилата примерно как да задържат, как да обискират, не знам за тях дали има и някакви изисквания за физическа подготовка, каквито има за всеки полицай...

- Така е и само да ви допълня, че всеки един полицай има и служебно оръжие, той е бил на курсове и на тренировки как да използва това оръжие, той трябва да познава отлично закона в какви случаи може е не може да използва оръжие. Вие представяте ли си как тези даяджии тепърва ще ги военизираме и ще ги пратим да минат обучение за носене оръжие. Това са и невъзможни неща и несъвместими с тяхната дейност към момента, всички това е един излишен допълнителен товар за инспекторите. Колкото до другото предложение - ДАИ да мине към тол управлението, то за мен е цинично и ще обясня защо. Тол управлението е под шапката на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в България от десетилетия насам страдаме, понеже имаме възможно най-лошите пътища в Европа. На тази пътна агенция, която не може да строи, да поддържа и да ремонтира пътищата - даже онази сутрин показаха по телевизията, че път I-8, който е алтернативен път на магистрала „Тракия“, прилича на лунен пейзаж, та на тази агенция, която не може да си върши основната дейност, ние ще ù даваме и контролна дейност. В никакъв случай.



- Добре, ще преструктурираме ДАИ, но може ли да се избегнат тези корупционни схеми, които ги знам, откакто се помня. Знам ги от времето на реалния социализъм, когато даяджиите искаха бутилка уиски от „Кореком“, за да мине „Трабант“-ът на годишен технически преглед, но не им дадох?

- Винаги може да бъде прекъсната всяка корупционна схема, но за тази цел трябва да има политическа воля. Давам ви примери - в Гърция и в Турция е абсолютно недопустимо на полицай да предложиш пари на ръка за каквото и да е. Докато в Сърбия и Северна Македония в момента, в който видиш, че някой с фуражка ти вдига палката, значи става въпрос да иска пари. Две съседни държави могат да направят нещо срещу корупцията, други две съседни държави - не могат. Ако нашата политическа власт има желание, може да се пребори с корупцията при контрола над пътните превозни средства в рамките на 1 година.

- Как гледате на мерките, които се предприемат след подкупите, дадени от шофьорите на камиони с реквизита на Роби Уилямс?

- Ако някой иска да разгадае корупционните схеми в ДАИ, може да го направи изключително лесно. На някоя магистрала или на един първокласен път започвате спирате шофьори на камиони и автобуси и да ги питате (може и с помощта „Гугъл преводач“) знаят ли какви практики за подкупи има в ДАИ. За няколко часа ще съберете абсолютно пълна информация за цялата корупция, която се вихри там - как става, къде става, за колко пари, на кого се дават, че даже и при кого отиват. Ето аз съм чувал не от български, от турски шофьори, че мизата на пост „Църна маца“ на входа на София, където стана и случаят с Роби Уилямс, е 100 евро. От тази сума се тръгва и тя отива нагоре, в зависимост от нарушението. А при добър пазарлък може да падне до 80, че и до 50 евро. Ако министърът на транспорта иска да спре своите даяджии, да нареди на 5 или на 10 километра след поста „Църна маца“ да се спрат същите проверявани камиони и да се провери в тахографите им дали е отчетен контрол. Защото всеки един тахограф, като тези на камионите с оборудването на Роби Уилямс, записва, че е бил на контрол. И ако има отчетен контрол, при който има нарушение, но няма издадено наказателно постановление - значи са давани и вземани пари. А имайте предвид, че в момента, в който инспекторът от ДАИ сложи тахографската карта в техния компютър, екранът светва в червено, ако има нарушение и това се записва. Разследващите могат да разберат и как става самото искане на подкуп. Във всеки тахограф има лента като на касов апарат. На нея от менюто на тахографа шофьорът може да изкара разпечатка за последните 24 часа - колко часа е управлявал и му е бил работния ден, колко часа е почивал - това са основните неща, които се нарушават и даяджиите веднага ги хващат. Тази разпечатка не се отбелязва в паметта на тахографа, тя не е направена за информация на контролния орган, а за информация на самия шофьор - той да види по разпечатката дали може да продължи, или трябва да спре, за да не нарушава изискванията за работа и за почивка. Водачът също си вади разпечатка и ако е просрочил времето, но още търси паркинг, на който да спре и да почива. Възможно е в такъв момент да го спрат и той за свое оправдание да покаже разпечатката и да се види от какъв момент търси подходящо място да спре. Та нашите инспектори от ДАИ като вземат тази разпечатка, на която пише и името на шофьора, гледат дали не е надвишил работния ден. А правилото е, че ако е бил в движение 15 часа, задължително трябват 9 часа пълен покой, независимо дали е камион, автобус, микробус и т. н. Ако има някакво движение, този шофьор ще бъде санкциониран. На базата на тези разпечатки съм чувал, че нашите даяджии питат: „Какво ще правим сега? Да сваляме ли данните от тахографа, защото ако ги свалим, със сигурност ще има глоба, защото влиза в паметта на нашия компютър“. Другият вариант е да не правят нищо, а шофьорът да им даде доброволно дарение, защото вече става студено и трябва да купят палта на жените им. Това съм го чувал предимно от турските шофьори, защото на тях най-често им се налага да чакат на опашка по повече от 15 часа на Капитан Андреево. През цялото това време те няма как да не се движат, когато се движи колоната. Само с това чакане и с факта, че няма никакъв паркинг след влизането им в България, който да поеме този трафик, човекът става нарушител, защото не може да спре и да почива 9 часа или 11 часа. И за да си спести до 5000 лв. глоба той е склонен да мине с едни 100-150 евро, за продължи напред. Предполагам, че точно такъв е бил случаят и с шофьорите с оборудването на Роби Уилямс. Иначе българските шофьори не ги изнудват по тоя начин, защото на нашите фирми веднъж годишно или най-много на две години от ДАИ им правят ревизия и им свалят данните от тахографите. Там се водят други разговори, но вече с шефовете на фирмите.

- От началото на годината има 10 уволнени - недоуволнени, съкратени - недосъкратени, служители на ДАИ, които твърдят, че никой не ги наказва за корупция и че срещу тях не доказано нищо, има само приказки. Толкова ли е трудно да се докажат тези схеми, или задължително трябват боди камери, камери в автомобилите им, подслушване на телефони и чатове?

- Аз съм убеден, че в момента, в който боди камерите станат задължителни в ДАИ, ще се окаже, че има огромен проблем с техните батерии. Тези батерии 5 минути след включването на камерата ще падат и не могат дежурните даяджии да си зарежат поста и да хукнат да търсят къде да ги зареждат. Този филм сме го гледали и го гледаме в МВР, гледахме и го когато сложиха камери в самите патрулни автомобили на КАТ и все, неволно и без да иска, някои от полицаите си забравя фуражката върху обектива. Боди камерите не са решение, нито някакви особени способи за следене. Решението трябва да е политическо и не такова, както казвате - уволнени-недоуволнени от ДАИ. Защото след 1-2 години съдът ще ги възстанови, понеже няма доказателства нито за служебно нарушение, още по-малко за престъпление и трябва да им връщаме заплатите за времето, докато са се съдили с държавата, ние с вас като данъкоплатци. Не знам какво ще измислят като реформа, очаквам поне да видя проектът.

- Вие пътувате из цяла Европа, понякога карате и камиони. Има ли там корупция в контрола на тежкотоварния транспорт, в Германия примерно можете ли са спазарите да не ви глобяват заради разпечатката на тахографа?

- Като пътувате в западна посока, в държавите след Унгария е изключено да се предложат пари на полицаите, или на инспектори по контрол на транспорта, защото ако стане някакъв скандал за корупция - хората ще ги съсипе. А те с години правят кариера и имат хубави заплати, двойни и тройни от колегите им от ДАИ в България, въпреки че вършат едно и също нещо - и едните и другите са на пътя и в жега, и в студ. Там, ако бъде установи нарушение, веднага се налага санкция, която обаче впоследствие може да бъде оспорена. Имам личен такъв случай в Германия, когато ми бяха написали санкция за претоварено ремарке и още други нарушения. Аз обжалвах и без да стигаме до съд и да плащам на адвокати, самите служители на институцията, която ме глоби, преразгледа моя случай и ми върнаха частично парите, защото се установи, че не всички нарушения съм извършил.

- А мина ли ви през ума да се обадите на българското консулство в Берлин да се оплачете, че ви изнудват, рекетират и глобяват?

- Не, но съм имал друг случай в Австрия през 2018 г., когато ме спряха край град Линц абсолютно без да съм извършил нарушение. Тогава българският консул във Виена първите два пъти ми вдигна телефона и като осъзна за какво го търся, спря да ми вдига.

- Ако и британските дипломати бяха казали на шофьорите на Роби Уилямс: „Абе, оправяйте се, както можете!“ или не им вдигаха телефоните, сигурно сега нямаше да си говорим за корупцията в ДАИ.

- Точно така - по пътищата на Европа българските шофьори се оправят кой, както може. Без значение дали знаят език, те биват санкционирани, често и без да имат нарушения, но те не оспорват. Но има случаи и без обжалване санкциониращият орган да се самосезира, когато види, че техният инспектор е наложил неоснователно висока глоба, която не отговаря на извършеното нарушение. Тогава се разглежда допълнително санкцията и връщат пари от глобата. В Европа като шофьори можем да разчитаме на благосклонността на контролните органи там, но изобщо никога не разчитаме на представителите на българската държава. И да ги търсим, не ни помагат за нищо.

Христо Радков е роден на 6 май 1972 г. в Пловдив. Завършил е средното си образование в 22-о СОУ в София. Магистър по икономика от УНСС. Занимава се с внос и търговска дейност с автомобили. Притежава всички категории за управление на МПС, кара всякакви пътни превозни средства у нас и в чужбина. От 2013 до 2019 г. е председател на “Менса - България”. От 2018 г. е председател на Управителния съвет на Българско обединение на шофьорите.