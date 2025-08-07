Хюн Мин Сон представен в бивш клуб на Филип Кръстев

Корейската легенда Хюн Мин Сон беше представен като нов футболист на Лос Анджелис ФК. В него преди години игра и българският национал Филип Кръстев. Американският клуб плати над 20 милиона паунда на Тотнъм за голмайстора – рекорд в историята на Мейджърлигата. От трибуните кореецът изгледа победата с 2:1 над мексиканския Тигрес.

„Хората в Лос Анджелис положиха невероятни усилия, за да ме привлекат – призна Сон. - Трябва да съм честен и това не беше първи избор. Но обаждането на генералния мениджър Джон Торингтън беше първо след края на миналия сезон. Той промени сърцето ми. Много съм щастлив, когато видях толкова много корейски фенове на стадиона, които ме подкрепяха. Исках веднага да изтичам на терена и да им покажа какво мога. Искам да покажа на тукашната публика футбол или както те му казват сокър. Сигурен съм, че ще имаме успех.“

Сон благодари на Тотнъм за десетте години в Лондон. Там вкара 173 гола и стана капитан. „Мисля, че дадох всичко възможно и ми трябваше ново предизвикателство – продължи кореецът. - Вече съм стар, но все още притежавам физика и качества. Сега е време да кажа сбогом на Тотнъм, който беше мой дом за 10 години. Когато отидох там през 2015-а, не говорих английски и не познавах Лондон. Хората обаче ме посрещнаха с отворени обятия, повярваха ми. Аз бях само едно момче от Корея, което имаше големи мечти. Сега, 10 години по-късно, северен Лондон завинаги ще е мой дом. Създадох приятелства за цял живот, станах кръстник и имах честта да бъда капитан на много специален клуб. Най-трудното решение в живота ми беше да напусна Тотнъм.“

В Лос Анджелис нападателят ще играе заедно с бившия вратар на „шпорите“ Уго Лорис, с когото са близки приятели.