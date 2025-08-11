ЦСКА дава огромна власт на Величков

Огромна власт ще получи Бойко Величков като нов спортен директор на ЦСКА. Клубът избра своя юноша да наследи Пауло Нога, за когото така и не се разбра какво точно прави. Португалецът напусна след домакинското 1:1 срещу Спартак (Варна).

Величков трябва спешно „да вади кестените от огъня“. Изпълнителният директор Радослав Златков няма да се занимава с трансфери и преговори. Обликът на трите „червени“ отбора ще е отговорност на Величков. Един от най-важните въпроси пред новия директор е дали Душан Керкез има възможност да вдигне падналия гранд. 31-кратният шампион стартира с три мача без победа, като единствено през 1984 година ЦСКА е започнал с четири при легендата Манол Манолов.

Величков е известен със своята голяма любов към клуба, където започна да играе през 1995-а. Присъствието му в ЦСКА като играч не е голямо – 17 мача и три гола. В кариерата си Величков е носил още екипите на Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Вн), Локомотив (Сф) и Черно море. В последните години той се наложи като един от основните анализатори на българския футбол в ефира на Диема. За кратко Величков опита и треньорска кариера в Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). Спортен директор пък е бил в Локомотив (Сф) и Пирин.

Назначението на Величков беше посрещнато топло в социалните мрежи, където феновете на ЦСКА основно искат оставки в последните седмици. Очевидно интелигентното поведение и „червената“ връзка са лъчът на надежда, която агитката получи с поредното назначение.