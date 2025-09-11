Чарли Кърк - магнит за младите консерватори в САЩ

Известният консервативен политически активист Чарли Кърк почина, след като бе прострелян снощи по време на публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Кърк е съосновател на популярна младежка консервативна организация и е близък на Тръмп. В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят.

Чарли Кърк се утвърди като мощен консервативен лидер както в културата, така и в политиката, преди животът му да бъде трагично прекъснат на 31-годишна възраст. В САЩ той е медийна звезда и основател на Turning Point USA (TPUSA), мощна организация, посветена на възпитаването на патриотични ценности сред младите американци.

Кърк е израснал в северните предградия на Чикаго и започва политиката си още в гимназията като доброволец в кампанията през 2010 г. на бившия републикански сенатор Марк Кърк (нямат роднинска връзка). Предвожда и студентски протест срещу бюрократичните повишения на цените в училищната столова.

Израства в силно патриотично и консервативно семейство – майка му Кимбърли е консултант по психично здраве, а баща му Робърт, архитект, е голям поддръжник на републикански каузи, включително кампанията на Мит Ромни през 2012 г.

През 2012 г., като ученик последна година в гимназията, Чарли привлича национално внимание с предупреждението си за либералните пристрастия в учебниците по икономика в гимназията.

Само на 18 години, заедно с Бил Монтгомъри, основава Turning Point USA. През 13-те години от съществуването си, организацията се превърна в една от най-видните и влиятелни консервативни групи в страната, провеждайки няколко мащабни събития през годината, които привличат известни лектори, включително президента Доналд Тръмп.

TPUSA, подкрепяна от визионерски донори като Фостър Фрис, се бори за свободните пазари, ограничаване на правителствената намеса и защита на американските ценности срещу радикалните леви идеологии. Кърк разшири влиянието на TPUSA с инициативи, които разкриваха и се противопоставяха на лявата индоктринация в образованието, възстановявайки баланса в академичните среди. През 2019 г. той стартира Turning Point Action за директна политическа мобилизация и по-късно Turning Point Faith, заедно с пастор Роб Маккой, за да вдъхнови консервативните християни да защитават библейските принципи в обществото.

Turning Point Action, изигра ключова роля за повишаване на избирателната активност на републиканците в цялата страна, като последният ѝ фактор беше победата на Тръмп на изборите през 2024 г.

„Никой не е разбирал или познавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли“, написа Тръмп в Truth Social. „Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“

Чарли Кърк беше едно от най-големите имена в дигиталните медии, като водещ на „The Charlie Kirk Show“. Неговото присъствие в социалните медии беше огромно, с над 5 милиона последователи в "X", близо 7 милиона последователи в Instagram и над 3,8 милиона абонати в YouTube.

"Неговото присъствие в социалните медии беше революционно, докосвайки над 100 милиона американци месечно и класирайки го сред топ 10-те най-влиятелни акаунти в "Х", посочва Axios. Реториката му беше смела и вдъхновяваща, перфектно съгласуваща се с визията на Доналд Тръмп за "Америка преди всичко".

Като ключов съюзник на Тръмп, Кърк играеше решаваща роля в кампаниите му, мобилизирайки млади гласоподаватели през 2024 г. Неговите страстни речи на Републиканските национални конвенции през 2016 и 2020 г., както и на множество събития на Tea Party и MAGA, го утвърдиха като гласът на новото поколение консерватори.

Безкомпромисните му политически и културни коментари му спечелиха овации сред консерваторите от всички възрасти, но също така го направиха обект на остри критики и подигравки. Той подкрепяше диалога и открития дебат, като приветстваше студенти, които се противопоставяха на неговите възгледи, да му задават въпроси по време на посещенията му в кампусите.

Кърк се противопоставяше на политиките за контрол над оръжията, на абортите и на ЛГБТК+ пропагандата, която, според консервативната визия, подкопава традиционните семейни ценности. Той разобличаваше дезинформацията за COVID-19 и предупреждаваше за "Голямата замяна" на американската идентичност.

Наследството му е сложно: за поддръжниците си той беше динамичен лидер, който успя да мобилизира младите консерватори, за критиците неговите тактики и реторика подхранваха разделението и екстремизма в американското общество.

Чарли Кърк оставя след себе си съпруга Ерика и две малки деца.