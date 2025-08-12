Юнайтед предлага Санчо навсякъде, никой не го иска

От най-големия талант в английския футбол Джейдън Санчо е на път да се превърне в най-нежелания играч. Заедно с Алехандро Гарначо, Антъни и Тирел Маласия крилото тренира отделно от футболистите на Манчестър Юнайтед. Карето е тотално игнорирано от треньора Рубен Аморим. „Петият елемент“ Маркъс Рашфорд намери спасение с трансфер в Барселона.

Юнайтед първо опита да продаде Санчо на Борусия (Дортмунд) или Ювентус, след като трябваше да си го вземе от Челси след края на миналия сезон. Новите клубове, които са евентуални купувачи, са Рома и Бешикташ. И двата отбора обаче искат да се намали драстично трансферната сума. Джан Пиеро Гасперини, треньорът на Рома, отдавна харесва Санчо. А Оле Гунар Солскяр, наставникът на Бешикташ, работи с него в Юнайтед.

До края на договора на Санчо с Манчестър Юнайтед остават 11 месеца. За този период обаче бившият английски национал получава по 275 000 паунда седмично. Това е и основен проблем за всеки желаещ да го купи.