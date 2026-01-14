Юнайтед ще събира пари с мач срещу Роналдо

Манчестър Юнайтед планира да събира пари с мач срещу Кристиано Роналдо. След като се провали тотално и отпадна в първия кръг на двете английски купи, отборът остана само с 40 мача за сезона, от които половината са домакински. Миналата кампания в клубната каса 160,3 милиона паунда от общо 30 домакински мача. Всеки от тях е носил средно малко над 5 милиона. Сега до края на сезона новият треньор Майкъл Карик има само 10 двубоя на „Олд Трафорд“.

Отворилата се пауза в седмиците за купите дава шанс на шефовете да изпратят скъпите си звезди на турне в Саудитска Арабия. Само една контрола срещу Роналдо и неговия Ал Хилал би донесла около 10 милиона паунда. През февруари „дяволите“ ще имат 12-дневна пауза от мачове във Висшата лига. Сезонът в Саудитска Арабия обичайно е между февруари и март. Но ако се стигне до визита на Манчестър Юнайтед, шейховете със сигурност ще променят календара. Въпреки че не е ставал шампион от 2013 година, английският клуб е сред най-популярните в целия свят. А милиони са феновете, които още си пазят червената фланелка с №7 и името на Роналдо. Именно на „Олд Трафорд“ петкратният кавалер на „Златната топка“ изгря за големия футбол.

Миналата година през февруари в Рияд беше организиран тристранен турнир с участието на Ал Насър, Ал Хилал и Интер Маями с Лионел Меси.

Ако саудитското турне пропадне, Юнайтед може да търси контроли с отбори като Милан, Лайпциг, Лацио и Севиля, които вече не са в евротурнирите. Тимът не се класира за нито една от надпреварите на Стария континент, след като завърши 15-и във Висшата лига.

В същото време Манчестър Сити почти се класира за първия мач за трофей през годината. „Гражданите“ сразиха Нюкасъл с 2:0 като гост в първия полуфинал за Купата на лигата. Новото попълнение Антоан Семеньо стана първият футболист след Емануел Адебайор през 2009 година, разписал се в първите си два мача за Сити.