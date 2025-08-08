18-годишна канадка с титлата в Монреал

Тийнейджърката Виктория Мбоко от Канада спечели турнира по тенис на твърди кортове УТА 1000 в Монреал (Канада) с награден фонд от 5.15 милиона долара.

18-годишната представителка на домакините се наложи над бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис при жените Наоми Осака от Япония след 2:6, 6:4, 6:1 за 2:05 часа игра.

Осака взе първия сет без особени затруднения, като записа два пробива и пропиля няколко други възможности, за да стигне в крайна сметка до 6:2 в своя полза.

Играта се завърза във втория сет. В него Мбоко на два пъти повеждаше с пробив, но Осака веднага успяваше да го върне. Канадката наложи волята си с трети пореден брейк и дръпна с 3:2, като в последствие увеличи преднината си до 5:2 и успя да затвори втората част с 6:4.

Канадската дебютантката на подобно ниво показа, че въпреки крехката си възраст може да се справя във важни моменти. Решителната трета част започна с нова размяна на пробиви, но след това Мбоко стигна до 6:1 в своя полза и ликува с купата.

Това бе историческа първа среща между Осака и Мбоко.