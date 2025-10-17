19-годишен нападна жена в Морската градина, открадна ѝ чантата

Бургазлийка е била нападната в гръб, докато се разхожда в Морската градина. Жената решила да върви по алеите след работа около 17:30 ч.

Изведнъж в гръб била нападната и блъсната на земята. Непознат за нея млад мъж започнал да дърпа дамската ѝ чанта от ръцете. Тя се опитвала да спаси чантата си и започнала да я дърпа с все сила към себе си, но крадецът бил по- силен и избягал с плячката.

Жената едва се добрала до изхода на Морската градина и помолила минувачи да и помогнат. От нападението е получила луксация на дясната лакътна става и охлузване на главата. Настанена е в държавната болница УМБАЛ-Бургас.

Полицаите лесно намерили и задържали извършителя на деянието, тъй като целият парк е опасан с камери.

Арестуваният е 19-годишен криминално проявен от морския град, който направил пълни самопризнания, посочвайки, че взел само парите и е изхвърлил вещите от дамската чанта в контейнери около бл. 42 А в ж.к. "Изгрев".