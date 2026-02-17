2 кг. тумор извадиха от тялото на бургазлийка

Екип на УМБАЛ-Бургас отстрани тумор с тегло 2 килограма от корема на 60-годишна бургазлийка, предаде репортерът на "Труд news" за региона.

Хистологията показала, че туморът е доброкачествен.

Жената не подозирала за съществуването му – смятала, че качва килограми, защото не се ограничава в храненето. Сложната операция е извършена във Второ хирургично отделение, съобщи началникът му д-р Васил Керанов.

Случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало. Пациентката е приета в отделението с болки в корема. Първоначалната диагноза е възпален апендикс, защото болката е долу вдясно и произходът ѝ трудно може да бъде установен. Но при обстоен преглед тази версия е отхвърлена.

„Още с пипането на корема се усъмних, че става въпрос за тумор. Извиках и д-р Борислав Иванов, той потвърди моето съмнение“, разказа д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия.

По спешност е направен скенер, който наистина показва туморна формация в малкия таз, най-вероятно с гинекологичен произход.

Двамата решават да оперират, защото операцията е наложителна - заради големия размер на тумора, риска от притискане на вътрешни органи и сериозни усложнения. При отварянето на корема се потвърждава първоначалната хипотеза – туморът идва от десния яйчник. Извикан е консултант – акушер-гинеколог.

По време на операцията лекарите успяват внимателно да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло. Интервенцията преминава успешно, без усложнения, а пациентката е изписана и се възстановява у дома.