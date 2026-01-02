2026 г., година на въоръжаването: САЩ правят „златен купол“, Китай - хиперзвукови платформи

Няколко анализатори направиха поредица от прогнози за 2026 г. от икономическа, политическа и икономическа гледна точка. На прицел са банковият, автомобилният, оръжейният и селскостопанският пазар, пише Newsweek.

Десет глобални тенденции за 2026 г. от The Economist Intelligence Unit

1. Лихвените проценти падат в Америка, Великобритания и Китай, което стимулира банковото кредитиране. Различните финансови регулации обаче причиняват главоболия на много международни банкери.

2. Световната търговия нараства с по-малко от 2%, тъй като компании в индустрии, вариращи от автомобилостроенето и металургията до корабоплаването и фармацевтиката, са засегнати от протекционизма на САЩ.

3. Продажбите на електрически автомобили нарастват бързо, с 15% ръст в световен мащаб, като Китай е водещ. Антиекологичната позиция на Америка блокира плановете на автомобилните производители да пуснат нови електрически модели.

4. Големите спортни събития, като например Световното първенство по футбол за мъже в Северна Америка, водят до увеличаване на спортните разходи до 450 милиарда долара, увеличават приходите от реклама с 6% и допринасят за 1,8 трилиона долара, изразходвани за туризъм.

5. Производството с чисти технологии допринася за 7% увеличение на цените на металите, като никелът, медта и цинкът са сред бенефициентите. „Зелената“ стомана (напр. рециклиране на отпадъци) също е търсена.

6. Разходите за отбрана достигат 2,9 трилиона долара, тъй като членовете на НАТО увеличават разходите си в отговор на военните заплахи от Русия и Китай. Само Америка харчи над 1 трилион долара за отбрана.

7. Докато правителствата купуват оръжия и намаляват дълга, финансирането на здравеопазването изглежда ограничено, въпреки 5% увеличение. Продажбите на фармацевтични продукти нарастват до 1,6 трилиона долара, стимулирани от лекарства за затлъстяване.

8. Продажбите на дребно нарастват само с 2%, тъй като потребителското доверие се колебае на фона на глобалната несигурност. Онлайн магазините са засегнати от мита, което от своя страна намалява търсенето на складови площи.

9. Възобновяемата енергия представлява 30% от световното производство на електроенергия, надминавайки въглищата. Производството на въглища обаче остава силно и Америка се оттегля от Парижкия договор за климата.

10. Изкуственият интелект играе основна роля във всичко - от филмовото производство до застраховането, и вероятно четири от пет компании са опитвали генеративен ИИ.

Печалбата от това се оказва трудна за постигане.

Световната икономика ще нарасне умерено през 2026 г. с 2,4%

Американските тарифи, геополитическите конфликти и политическата несигурност ще забавят инвестициите и търговията.

Все още скромният растеж на БВП в Америка ще отразява основната нестабилност, докато Китай ще се представи по-слабо. С отслабването на долара лихвените проценти в Америка, Обединеното кралство и Китай ще паднат, докато тези в ЕС и Япония ще се стабилизират.

Търговските превозни средства ще останат в бавната лента през 2026 г., тъй като продажбите на нови автомобили в световен мащаб намаляват. Покупките на нови автомобили обаче ще нараснат с 2,5%, стимулирани от търсенето на електрически превозни средства (EV).

Продажбите на електрически превозни средства ще се увеличат с 15% до 24 милиона, като Китай ще представлява повече от половината от този общ брой. Но други автомобилни производители ще намалят своите планове за електрически превозни средства, тъй като Америка отменя стимулите и целите за емисиите.

Audi ще отложи пускането на пазара на най-новия си бензинов модел, а Aston Martin ще отложи представянето на първия си електрически автомобил. Honda ще се откаже от плановете си да разработва и произвежда електрически спортен автомобил в завода си в Охайо. Продажбите на електрически превозни средства в Америка ще нараснат само с 2%.

Автомобилните производители ще променят стратегиите си за справяне с тарифите и търговските бариери. Volkswagen и General Motors ще разширят фабриките си в САЩ; Stellantis ще регионализира продажбите на своите 14 марки. Китайските производители на електрически превозни средства, които вече са забранени в Америка, ще увеличат износа си почти навсякъде по света. BYD ще започне производство в Бразилия, Унгария, Турция и евентуално Индонезия.

Европа ще отложи глобите за емисии, за да защити автомобилните производители, но ще затегне стандартите за емисии и безопасност, въпреки натиска да се съобрази с Америка.

Защита

Разходите за отбрана ще достигнат нов връх от 2,9 трилиона долара през 2026 г. Подтикнати от заплахи от Русия и Китай – и искания от Доналд Тръмп – членовете на НАТО ще се стремят да изразходват 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Германия ще ръководи инициативата, като ще увеличи разходите чрез заеми и специален фонд за отбрана на стойност 100 милиарда евро (117 милиарда долара).

Бюджетът за отбрана на САЩ ще надхвърли 1 трилион долара, тъй като правителството обмисля изграждането на противоракетен щит „Златен купол“.

Източноевропейските страни ще възстановят запасите си от оръжия чрез съвместни програми за придобиване – Полша може да достигне целта от 5% девет години по-рано.

Русия няма да се справи много добре.

Инфлацията ще принуди Русия да се опита да намали разходите за отбрана.

Китай обаче ще увеличи годишните разходи, тествайки хиперзвукови и космически платформи, като същевременно ще интегрира изкуствен интелект в системите за командване и контрол.

Япония също ще се съсредоточи върху хиперзвукови ракети и роботика, тъй като увеличава военните разходи до 2% от БВП и се съюзява с Австралия за изграждане на военни кораби.

Южна Корея ще разшири износа си на отбранителна продукция, а Северна Корея ще увеличи военноморския си флот. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще увеличат производството на отбранителна продукция, разчитайки на съвместни предприятия. Отбранителните компании ще се радват на постоянни поръчки, но по-малките, по-гъвкави технологични фирми ще се възползват от възможността да се разширят.

Храни и земеделие

Обилните реколти ще доведат до спад на индекса на цените на храните и напитките в EIU от пика, достигнат в началото на 2025 г. Цените на ориза ще продължат да намаляват, тенденция, която започна през 2024 г., когато Индия отмени забраната за износ на сортове, различни от басмати.

Дори в Япония, която пострада от високите цени, 40% от фермерите очакват оризът, събран през 2026 г., да се продава на по-ниска цена. В същото време цените на напитките ще паднат, а тези на кафеените зърна Арабика ще паднат с една четвърт.