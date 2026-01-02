Прогнози за 2026 г.: Какъв ще бъде нашият свят?

Светът отново навлиза в година, в която познатите сценарии вече не важат, пише FT.

Политиката, парите и технологиите подготвят изненади, които биха могли да променят правилата на играта по-бързо от очакваното. Репортерите на изданието надникнаха отвъд хоризонта и се опитаха да отгатнат къде ни очакват шокове и неочаквани пробиви.

Прогнозите на Financial Times за новата година варират от евентуални нови мита на Тръмп до бъдещето на лихвените проценти и появата на хуманоидни роботи-асистенти.

Миналата година, авторите на FT имаха поне една важна, точна прогноза, която се сбъдна: завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом направи света още по-непредсказуем. Обикновено грешим в две от 20 прогнози (добре, понякога четири или пет). Миналата година пропуснахме седем - най-лошият ни резултат досега. Не беше постигнато мирно споразумение между Украйна и Русия, въпреки че преговорите продължиха до самия край. Лихвените проценти в САЩ наистина паднаха, Илон Мъск и Тръмп наистина се скараха (въпреки че по-късно сякаш частично се помириха), а лейбъристкото правителство на Обединеното кралство наистина представи нов бюджет със значително увеличение на данъците. На шега бяхме прекалено оптимистични относно биткойн, който смятахме, че има потенциал да надхвърли 200 000 долара, и прекалено песимистични относно това дали електрическите превозни средства могат да представляват една четвърт от световните продажби на автомобили. Но ние не се отказваме: нашите автори отново поемат рискове, като обсъждат междинните избори в САЩ, китайския юан, балона на изкуствения интелект, пазара на частни кредити, дали ще имаме хуманоидни роботи в домовете си и дали някога ще работи комерсиално жизнеспособен квантов компютър. Продължете да четете.

Нийл Бъкли

- Ще бъдат ли средните тарифи на Тръмп по-високи до края на годината, отколкото са сега?

- Не. След като встъпи в длъжност и заплаши с мита по всички въпроси - за да попълни бюджета, да защити ключови индустрии, да окаже натиск върху търговските партньори и да намали търговския дефицит - президентът на САЩ откри, че нещата са далеч по-сложни. Рязкият спад на акциите след априлския „Ден на освобождението“, заплахите за ответни мерки от Китай, отстъпките, предложени от други страни, и покачващите се потребителски цени забавиха кампанията за мита. До края на годината очаквано решение на Върховния съд може да принуди Тръмп да замени настоящите мита с други мита, но като цяло той ще се откаже от заплахите за налагане на нови мита върху полупроводници и фармацевтични продукти и ще намали някои от митата чрез еднократни сделки.

Алън Бийти

Ще бъде ли принуден Володимир Зеленски да се откаже от Донбас като част от мирно споразумение за Украйна?

- Не. Русия настоява Украйна да се откаже от една четвърт от ДНР и тясна ивица от ЛНР. Очевидно американските преговарящи също смятат, че това е цената, която Киев трябва да плати за мир. Но отстъпването на останалата част от Донбас би било твърде опасно за Зеленски – по военни, конституционни и политически причини.

План за изтегляне, който би създал демилитаризирана зона, контролирана от нито една от страните, би бил неприложим и неприемлив както за Москва, така и за Киев. Само малко вероятен колапс на украинската отбрана би принудил Украйна да капитулира.

Бен Хол

- Ще загубят ли републиканците контрол над Капитолийския хълм?

- Да. Демократите ще си възвърнат мнозинството в Камарата на представителите на междинните избори през ноември, но ще изостанат от контрола над Сената.

Контролът над долната камара ще позволи на демократите да блокират политическата програма на Доналд Тръмп и да започнат разследвания за евентуални злоупотреби с власт в неговата администрация. Не може да се изключи трети процес по импийчмънт срещу Тръмп, въпреки че вероятно ще се окаже също толкова неуспешен. Тръмп ще направи всичко по силите си преди ноември, за да предотврати победата на демократите.

Едуард Лус

- Ще се спука ли балонът с изкуствения интелект?

- Да. Лесните пари от сделки с изкуствен интелект са нещо от миналото: минаха три години от старта на ChatGPT и инвеститорите задават все по-трудни въпроси на технологичните гиганти – както се вижда например от натиска върху производителя на чипове Nvidia, тъй като Google запълва разликата в AI, и спада в оценката на Meta*. В този смисъл пикът на шума вече е отминал. Сега, дори ако AI се окаже по-слаб от очакваното по отношение на функционалност или възвръщаемост, големите диверсифицирани корпорации лесно ще се справят с това и това ще помогне да се ограничи разпродажбата на пазара до приблизително 10-15%. Но през 2026 г. „пяната“ ще утихне: очаквайте смущаващи загуби за фондовете за рисков капитал и фирмите за частни капиталови инвестиции, както и нашумели фалити на по-малки компании.

Кейти Мартин

Ще има ли предсрочни избори във Франция?

- Не. С насрочените за пролетта на 2027 г. президентски избори, повечето партии вече мислят за тях. Те имат малък стимул да повторят парламентарните избори през 2024 г., които фрагментираха парламента, отслабиха центристкия блок и превърнаха приемането на бюджета и всяко законодателство в мъчителен процес. Анкетите показват, че ако се проведат още един предсрочен избор, фрагментацията ще се запази и никоя сила няма да получи мнозинство; само крайнодясният Национален сбор на Марин льо Пен може да спечели. Президентът Еманюел Макрон отхвърли всякакъв намек за предсрочни президентски избори.

Сара Уайт

- Ще се укрепи ли китайският юан?

- Не, поне не толкова забележимо. Огромният търговски излишък на Китай предполага, че валутата е подценена; дефлационната икономика предполага, че ще остане такава и през следващата година. През 2026 г. чуждестранни държави може да наложат допълнителни тарифи на Китай, но властите вероятно ще предпочетат да поемат удара, вместо да позволят на валутата да се укрепи значително. Валутният курс в момента е 7,01 юана за долар. Едногодишните форвардни курсове се търгуват на ниво от 6,89. До края на 2026 г. е малко вероятно валутата да се повиши над тези нива.

Робин Хардинг

- Ще се срине ли „санитарната защитна стена“ около германската партия „Алтернатива за Германия“?

- Не. Отказът на канцлера Фридрих Мерц да позволи на консервативния си ХДС (ХДС) да сътрудничи с „Алтернатива за Германия“ (AfD) – както на местно, така и на федерално ниво – ще бъде сериозно изпитан, ако крайнодясната партия постигне значителни печалби в петте планирани регионални избори. В източната провинция Саксония-Анхалт се очаква партията, ръководена от Алис Вайдел, да вземе почти половината от местата през септември – повече от управляващия ХДС. Натискът в рамките на ХДС да преразгледа своята „защитна стена“ и да се откаже от съюза си с левицата ще се засили, но всеки обрат вероятно ще раздели управляващата коалиция на Мерц със социалдемократите.

Ан-Силвен Шасани

- Ще остане ли Санае Такаичи министър-председател на Япония след една година?

- Да. Статистиката показва, че шансовете който и да е японски министър-председател да се задържи повече от година са малки. А Такаичи, която стана първата жена, заемаща поста през октомври, е изправена пред много препятствия: фракции в собствената ѝ партия я смятат за твърде твърдолинейна, Пекин прави всичко възможно, за да подкопае позицията ѝ, а тя дойде на власт без мандат от общи избори. Но Такаичи е нещо ново в японската политика: тя говори директно в ерата на нарастващ популизъм и поддържа популярността си дори когато инфлацията стагнира, а лихвените проценти се покачват. Залагаме на общи избори през пролетта и последващо консолидиране на властта.

Лео Луис

- Ще прекратят ли централните банки цикъла на намаляване на лихвите?

- Не. С изключение на Япония, централните банки вероятно ще продължат да намаляват лихвените проценти през 2026 г. Водени от САЩ и новия председател на Федералния резерв (вероятно Кевин Хасет), политиците по целия свят са готови да си затворят очите за остатъчната инфлация и да намалят лихвените проценти до това, което считат за новото „нормално“, и дори по-ниско. Федералният резерв ще се позова на бързия растеж, подхранван от високите технологии, твърдейки, че това е повторение на скока на производителността от 90-те години. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще каже, че паричната политика е в добро състояние, но централната банка ще бъде готова да стимулира икономиката малко повече, ако растежът се забави.

Крис Джайлс

- Ще се сблъска ли Киър Стармър с опит да бъде отстранен от поста си на лидер?

- Да. Уестминстър обича думата „трескав“ и точно такава атмосфера цареше около ръководството на лейбъристите под ръководството на Стармър и неговия канцлер Рейчъл Рийвс през 2025 г. Следете събитията през май: Слабите резултати на лейбъристите на изборите в Шотландия, Уелс и няколко английски общини, както и вероятният успех на Реформистката британска партия на Найджъл Фараж, биха могли да доведат до смяна на ръководството. Претендентите вече се борят. Но подобно предизвикателство ще се сблъска със значителни препятствия. В предишните мандати на лейбъристите на власт „дворцовите преврати“ се проваляха поради липса на решителност и координация. Претендентът ще трябва да си осигури подкрепата на 20% от депутатите от лейбъристите и да премине националния изпълнителен комитет на партията.

Миранда Грийн

- Ще се появят ли нови „хлебарки“ в процеса на частно кредитиране и ще доведат ли те до значителни финансови загуби?

- Да. Неизпълнението на частни заеми почти се е утроило от 2022 г. насам: покачващите се лихвени проценти поставиха на изпитание устойчивостта на компаниите, които са поемали дълг, когато лихвите са били близо до нулата. Въпреки че Федералният резерв е започнал да намалява лихвените проценти, това няма да е достатъчно за някои компании. Много компании ще се нуждаят от повече време или допълнителен приток на капитал, а някои ще обявят сериозни фалити. Това ще причини загуби за инвеститорите, но няма да дестабилизира финансовата система като цяло, освен ако икономиката на САЩ не се представи много по-зле.

Брук Мастърс

- Ще нормализира ли Саудитска Арабия отношенията си с Израел?

- Не. Колкото и Тръмп да го иска, след като осигури крехко прекратяване на огъня в конфликта между Израел и Хамас в Газа, шансовете са малки. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман твърдо настоява, че нормализирането е възможно само с „ясен път“ към създаването на палестинска държава. Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърля тази перспектива. Дори и да загуби изборите тази година, е малко вероятно Израел значително да смекчи позицията си. И предвид възмущението в мюсюлманския свят от действията на Израел в Газа, е трудно да си представим, че принц Мохамед ще промени позицията си.

Андрю Ингланд

- Ще имаме ли домашни роботи?

- Да. През октомври, стартиращата компания 1X, базирана в Пало Алто, започна да приема предварителни поръчки за Neo, строен хуманоиден робот, облечен в мек „гащеризон от трико“. За 20 000 долара на купувачите беше обещана доставка през 2026 г. „Въплътеният“ изкуствен интелект извежда роботизираните икономи от виртуалния свят в реалния. Tesla, Figure AI и Unitree се конкурират в създаването на самообучащи се модели, които ще изпълняват домакинска работа. Но възпроизвеждането на човешката сръчност е скъпа задача, която все още изисква значителна работа: дори сгъването на пране все още е трудно за тях. Съобщава се, че Neo все още не е напълно автономен. Това е история за богатите купувачи при пускането на пазара.

Илейн Мур

- Ще бъдат ли темповете на икономически растеж в Африка по-високи, отколкото в Азия?

- Да, но разликата ще бъде малка. С забавянето на темпа на растеж на Китай, средният икономически растеж в Азия през 2026 г. може да намалее до 4,1%, според МВФ. Африка, започвайки от по-ниска база, се очаква да достигне приблизително същите 4,1%, с леко увеличение. Въпреки мрачните новини - боевете в Судан, разпространението на екстремизма в Сахел и серия от преврати - Африка се възползва от слабия долар, високите цени на златото и по-разумната фискална политика. Очаква се половината от 20-те най-бързо развиващи се икономики в света през следващата година да бъдат африкански. Големи страни като Египет и Нигерия също растат след болезнени структурни реформи. Но дори заедно, 54-те икономики на Африка все още са твърде малки, за да променят съществено глобалната картина.

Дейвид Пилинг

- Ще се повиши ли цената на златото над 5000 долара за унция?

- Да. Бързото покачване на цените на златото вероятно ще продължи, макар и с по-умерени темпове. Това може да се дължи на покупките от централните банки, както и на инвеститорите, които разглеждат златото като защита срещу надвисващи бюджетни дефицити, геополитическа фрагментация и обезценяване на фиатните валути. В свят, където несигурността се е превърнала в новата нормалност и се появяват пукнатини в ролята на долара като резервна валута, бичият пазар на злато все още не е изчерпал своя край.

Лесли Хук

- Ще има ли някога надежден, търговски жизнеспособен квантов компютър, който работи в реалния живот?

- Не, но няма да е дълго. Няколко технологични компании вече създадоха примитивни квантови компютри: сега те се използват редом с класическите за задачи, които са извън възможностите им самостоятелно. Както хардуерът, така и софтуерът се развиват бързо, което позволява да се използват странните свойства на субатомната физика. Дори и времето да е невъзможно да се предвиди, правителствата препоръчват компаниите да защитават чувствителните данни още сега, подготвяйки се за „постквантов“ свят. Надеждните квантови компютри ще направят повечето от днешните методи за криптиране остарели.

Джон Торнхил

- Ще спечели ли Лула рекорден четвърти мандат като президент на Бразилия?

- Да. Освен ако не възникнат здравословни проблеми в последния момент, Луис Инасио Лула да Силва е фаворит на октомврийските избори, дори на 80 години. Той е забележителен комуникатор, политик с леви убеждения, който ще се възползва от стабилна икономика и от това, че ще може да отговори твърдо на предложенията на Тръмп. Той е облекчен и от факта, че бразилската десница прави свои собствени грешки. Някои консерватори призоваха за санкции на САЩ, за да „накажат“ Бразилия за процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения в планиране на опит за преврат, но стратегията се обърна срещу него – Лула сплоти страната около себе си. Десницата също така обсъжда дали синът на Болсонаро, Флавио, трябва да ги представлява сега, когато баща му е в затвора, или дали се нуждаят от кандидат с по-умерени възгледи.

Майкъл Стот

- Ще оглави ли песен, създадена изцяло от изкуствен интелект, класациите?

- Не. Тази година „груб“ вокалист с изкуствен интелект на име Breaking Rust се изкачи до номер едно в малко известна американска кънтри класация, предвестник на машинния напредък. Но изкуственият интелект ще се спъне в „Everest“ в големите класации за сингли в САЩ и Великобритания. Песните във филма на Netflix „K-Pop Demon Hunters“ показват, че измислените изпълнители са способни да създават хитове, но успехът им е подхранван от сюжет и герои – нещо, което изкуственият интелект не може да възпроизведе на същото ниво. Той не може да „фабрикува“ човешкия чар, толкова важен за истински звезди като Оливия Родриго, нито може да създаде сблъсък на личности – както в нашумелия спор между Кендрик Ламар и Дрейк, който доведе до доминацията им в класациите.

Людовик Хънтър-Тилни

- Ще успее ли Tesla на Илон Мъск да спре спада на пазарния си дял в САЩ, ЕС и Китай?

- Не. В САЩ Tesla ще продължи да се сблъсква с натиск: федералните данъчни облекчения за електрически превозни средства изтичат, а президентът отменя регулациите, насочени към намаляване на емисиите. Ситуацията в Китай и Европа е по-малко предвидима. Въпреки пускането на пазара на по-достъпна версия на флагмана Model Y, голяма част от това, което доведе до спада на пазарния дял на Tesla през 2025 г., ще се запази. BYD и други китайски конкуренти ще представят още повече нови модели с атрактивни цени. Междувременно Мъск е все по-фокусиран върху инвестиции в изкуствен интелект и внедряване на автономни роботизирани таксита, вместо да рестартира традиционния автомобилен бизнес на Tesla.

Кана Инагаки

- Ще бъде ли жена сред 50-те най-високоплатени спортисти в света?

- Не. Въпреки бързия растеж през последните години, доходите в женския спорт все още са несравнимо по-ниски от тези на мъжете. Според Sportico, най-високоплатената спортистка през 2025 г. е Коко Гауф, с приходи от 31 милиона долара. Но това дори не би я поставило в долната част на класацията: най-нископлатеният спортист в топ 100 е спечелил над 37 милиона долара. Баскетболната звезда Кейтлин Кларк е спечелила общо 16 милиона долара доход, но заплатата ѝ е била само 114 000 долара. През последните години само Наоми Осака и Серена Уилямс са успели да пробият в топ 50. Гауф все още няма достатъчно големи световни рекламни договори или победи от Големия шлем, за да достигне това ниво.