24-годишен стреля по 18-годишен свой познат в Бургас

Млад мъж стреля по 18-годишен свой познат в Бургас, съобщиха за "Труд news" от ОДМВР-Бургас. Пострадалият е извадил късмет и е без тежки травми.

Около 11.00 ч. днес в Четвърто Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент в района на бл. 513 в комплекс "Меден Рудник", при който 24 годишен бургазлия прострелял с пневматичен пистолет свой 18 годишен познат.

Сачмата е одраскала по устната потърпевшия, който е без опасност за живота.

Двамата бургазлии са задържани и отведени за изясняване мотива за спречкването в Четвърто Районно управление - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 НК за хулиганство.