53 обвинени за корупция в Хърватия, сред тях българин

Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) е повдигнала обвинение на 52 хърватски граждани и едно лице с българско и албанско гражданство по подозрение в организирано укриване на данъци и пране на пари, с което е ощетен държавният бюджет с близо два милиона евро, съобщава ХРТ.

Това е група, за която се твърди, че е ръководена от Горан Крунич, която се е събрала в Загреб и други места в началото на 2023 г. и е действала незаконно до края на 2024 г. Сред заподозрените, както стана известно през март 2025 г., когато започна разследването по този случай, са бившият футболист и настоящ ресторантьор Йосип Шимич , както и Никола Бушлета.

Хърватската прокуратура, без да разкрива самоличността на подсъдимите, съобщи, че освен престъпно сдружаване, те са обвинени в укриване на данъци или мита, пране на пари и помагачество в тези престъпления.

Според твърденията в обвинителния акт, първият подсъдим, като фактически управител на бизнеса на няколко фирми, е събрал група съучастници с цел получаване на големи незаконни имуществени облаги чрез фалшиви фактури и неоснователно намаляване на задълженията по ДДС.

Фалшивите сметки са позволили на голям брой фирми фиктивно да приспадат ДДС, причинявайки щети на държавния бюджет с най-малко 1,99 милиона евро. Парите, внесени в тези сметки, по-късно са били изтеглени в брой или преведени в други сметки, за да се прикрие произходът им.