Андроидите настъпват: Китайските роботи превземат световния пазар

Базираният в Шанхай разработчик на хуманоидни роботи AgiBot се превърна в световен лидер по доставки на андроиди през 2025 г. Компанията е реализирала продажби на 5168 робота, което ѝ осигурява 39% дял от глобалния пазар. Данните са от аналитичен доклад на консултантската компания Omdia, предават руски медии.

На второ място се нарежда друг китайски производител – Unitree, със седалище в Ханджоу. Компанията е продала 4200 хуманоидни робота, което представлява 32% от световните продажби.

Според анализа на Omdia, следващите позиции в класацията също са заети от китайски компании, макар и с чувствително по-малък пазарен дял. UBtech е реализирала около 1000 продажби (7%), Leju Robotics – 500 броя (4%), а EngineAI – 400 робота (3%). И трите компании са със седалище в Шънджън.

Роботите на американската Tesla заемат едва 1% от световния пазар, като през изминалата година компанията е продала приблизително 150 андроида.

Общо през 2025 г. в световен мащаб са продадени около 13 000 хуманоидни робота. Анализаторите от Omdia прогнозират експоненциален растеж на сектора през следващото десетилетие. По техни изчисления до 2035 г. годишните доставки на роботи по света могат да достигнат 2,6 милиона бройки.

AgiBot е основана през 2023 г. и развива дейността си в Шанхай. Компанията разработва хуманоидни роботи за търговска употреба, включително за посрещане на гости в хотели, пренасяне на товари и извършване на почистващи дейности.