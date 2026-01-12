Археолози с изненадващо откритие - римска вила под парк в Уелс

Като самостоятелна структура, това е най-голямата вила, открита досега в Уелс

Археолози откриха най-голямата римска вила, намирана някога в Уелс, в „невероятно откритие“, което има потенциал да бъде „Помпей на Порт Талбот“, съобщава Би Би Си.

Сканирането разкри вила в защитно ограждение и сграда с две врати, вероятно използвана като плевня или зала за срещи.

„Очите ми почти изскочиха от черепа ми“, каза ръководителят на проекта д-р Алекс Лангландс, след като георадар разкри „огромната структура“ в селския парк Маргам.

Мястото, в исторически парк с елени, е важно, защото земята не е била орана или застроена, което означава, че останките на вилата - на по-малко от метър под повърхността - изглеждат добре запазени.

Участниците от университета в Суонзи, общинския съвет на Нийт Порт Талбот и църквата „Маргам Аби“ заявиха, че откритието предлага „несравнима информация за националната история на Уелс“.

Геофизичните проучвания на парка - популярна туристическа атракция в Южен Уелс - бяха поръчани като част от по-широк проект, включващ ученици и местната общност, за да научат повече за наследството на района.

Сканиращите устройства помогнаха за картографирането на потенциални археологически обекти, скрити под земята.

Лангландс, съдиректор на Центъра за изследване и обучение на наследството към Университета Суонзи, го описва като „наистина впечатляваща и престижна“ сграда, вероятно изящно декорирана със статуи и мозаечни подове.

„Имаме нещо, което изглежда като вила с коридор, две крила и веранда, простираща се по протежение на предната част“, ​​обясни той. „Дълга е около 43 м (141 фута) и изглежда има шест основни стаи отпред с два коридора, водещи до осем стаи отзад.

Като самостоятелна структура, това е най-голямата вила, открита досега в Уелс.

Повечето от известните римски останки в Уелс са от военни лагери и крепости, докато грандиозни имения като това се срещат по-рядко.

Откритието би принудило експертите да „пренапишат начина, по който мислим за Южен Уелс през романо-британския период“, каза Лангландс.

Това също така показа, че Маргам - „място, което може дори да е дало името си на историческият регион Гламорган“ - е бил „един от най-важните центрове на власт в Уелс“.