Проектът "Nightfall": Великобритания разработва нови балистични ракети за Украйна

Великобритания заяви, че ще разработи нови тактически балистични ракети за засилване на отбраната на Украйна като част от засилването на подкрепата за страната през 2026 г.

В рамките на проект "Nightfall" Обединеното кралство обяви конкурс за бързо разработване на балистични ракети с наземно изстрелване за Украйна, които биха могли да носят бойна глава с тегло 200 кг с обхват над 500 километра, съобщи Министерството на отбраната в изявление в неделя късно вечерта, предава Anadolu Agency.

Инициативата има за цел да стимулира отбранителната промишленост на Великобритания, да подкрепи иновациите и растежа, както и да засили подкрепата за Украйна през 2026 г. на фона на войната ѝ с Русия.

"Ракетите Nightfall ще могат да бъдат изстрелвани от различни превозни средства, изстрелвайки множество ракети в бърза последователност и оттегляйки се в рамките на минути – което ще позволи на украинските сили да поразят ключови военни цели, преди руските сили да успеят да отговорят", заявиха от военното ведомство в Лондон.

Програмата, с максимална цена от 800 000 британски лири (1 милион долара) на ракета, има за цел да предостави на Украйна "мощен, рентабилен вариант за удар с голям обсег с минимален контрол върху чуждестранния износ".

Обвинявайки руския президент Владимир Путин в "сериозна ескалация" на войната, вместо "сериозно да преговаря за мир", министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че "е бил достатъчно близо, за да чуе сирените за въздушна тревога около Лвов по време на пътуването си до Киев миналата седмица".

"Решени сме да предоставим най-съвременни оръжия в ръцете на украинците, докато те се борят", каза той в изявлението.

Люк Полард, министърът на отбранителната готовност и промишлеността, заяви, че сигурна Европа се нуждае от силна Украйна и тези нови британски ракети с голям обсег "ще държат Украйна в борбата".

"Проектът има за цел три индустриални екипа да получат договор за разработка на стойност 9 милиона паунда (12 милиона долара) за проектиране, разработване и доставка на първите си три ракети в рамките на 12 месеца за тестови изстрелвания", добави той.