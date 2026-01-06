Бетоновоз се обърна близо до ключов булевард в София (СНИМКИ)

Бетоновоз се е обърнал на отбивката за качване на бул. "Цариградско шосе" в посока "Телевизионната кула" в София. За това съобщиха от Facebook групата "Катастрофи в София". Пътуващи в района пишат в групата "Катастрофи в София", че се усеща миризма на гориво.

На произшествието има засилено полицейско присъствие и екипи на пожарната. За момента няма информация каква е причината за инцидента, предполага се, че бетоновозът не е успял да вземе завоя. Няма и данни за пострадали.

Движението в района е затруднено.