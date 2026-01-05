„Екстравагантната“ пенсия на Байдън счупи всички рекорди

Началната пенсия на Байдън може да достигне 166 374 долара

Джо Байдън стана президентът на САЩ, пенсионирал се с най-голямата пенсия.

„Дългата кариера в политиката позволи на бившия президент Джо Байдън да се пенсионира с най-голямата пенсия, финансирана от данъкоплатците, от всички бивши президенти в историята на САЩ – 417 000 долара, повече от президентската му заплата“, пише New York Post.

83-годишният Байдън е на път да прибере огромната сума от два пенсионни фонда през първата си година като бивш президент, според анализ на вицепрезидента на National Taxpayer Union Foundation Демиан Брейди.

„Доста необичайно е, исторически необичайно, да имаш толкова голяма пенсия“, каза Брейди пред The Post.

Огромната приблизителна годишна сума е двойно по-голяма от тази, която бившият шеф на Байдън, Барак Обама, е получил като пенсия след напускането на Белия дом, и с 17 000 долара повече от президентската заплата на Байдън от 400 000 долара годишно.

Това отразява и „уникалната ситуация“ на Байдън като бивш сенатор, вицепрезидент и президент, кариерна пътека, която му е позволила да се възползва от „вратичка“, позволяваща му да се възползва от множество пенсионни фондове, подкрепени от данъкоплатците, каза Брейди.

Байдън, който някога се описа като „един от най-бедните членове” на Конгреса,

може да събира лукративни плащания, като се възползва двойно от обезщетенията, установени съгласно Закона за бившите президенти от 1958 г., както и от пенсионната система за бивши сенатори.

Годишното възнаграждение в пенсионния план CSRS се определя по формула, която взема предвид 44-те години на Байдън в Сената и като вицепрезидент, както и трите години с най-висока заплата през този период.

„Началната пенсия на Байдън може да достигне 166 374 долара, включително 18 186 долара, заделени в програмата за частта от обезщетението, предназначена за съпругата“, според Брейди, който отбеляза, че според неговата оценка Байдън е искал да максимизира размера на пенсията си от Сената.

Бившият президент би получил над 254 000 долара годишни обезщетения от CSRS, ако не беше ограничението, което ограничава годишните му плащания до 80% от най-високата му заплата, която беше 230 700 долара годишно като вицепрезидент и председател на Сената.

Байдън, който беше избран за член на горната камара през 1972 г., встъпи в длъжност, преди пенсионният план на Сената да бъде променен, за да стане малко по-малко щедър за по-новите членове.

В допълнение към чека от работата си в Сената и като вицепрезидент, Байдън получава и четвърт милион долара годишно от президентската си пенсия.

Съгласно закона от 1958 г., президентската пенсия на Байдън трябва да бъде равна на заплатата на министър, която понастоящем е 250 600 долара.

Законът беше приет на фона на общественото безпокойство относно предполагаемите финансови затруднения на бившия президент Хари Труман след напускането на поста, въпреки че няколко историци и експерти сега смятат, че Труман всъщност е бил мултимилионер след президентството си и не е бил на ръба на бедността.