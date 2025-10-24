FAQ™ Dual LED Panel – златният стандарт в LED грижата за кожата вече е тук

FAQ™ Dual LED Panel от FAQ™ Swiss и FOREO е новото must-have устройство за LED терапия у дома. 512 LED диода, 5 клинично доказани светлини, диамантени лещи и луксозен дизайн – открий как светлината може да преобрази кожата ти.



Новата ера на красотата: светлина, която подмладява

Когато технологията срещне грижата за кожата, се раждат истински иновации. FAQ™ Dual LED Panel, най-новото творение на FAQ™ Swiss, вече поставя нови стандарти в домашната LED терапия.

Създаден в Швейцария и разработен под шапката на FOREO, панелът използва 512 LED диода с професионален интензитет и патентовани диамантени лещи, които разпръскват светлината равномерно, за максимални резултати. От дълбоката NIR светлина (1064 nm) до синята (420 nm) – всяка вълна работи целенасочено, за да изглади бръчките, изравни тена, успокои кожата и я накара да засияе отвътре.

Вашата уелнес рутина - кога и как да го използвате

Млада кожа и здрава коса

Използвайте по 10 минути дневно, по всяко време.

Дълбоката NIR и червената светлина стимулират производството на колаген и подобряват микроциркулацията, което осигурява кислород и хранителни вещества на кожата – помагайки за намаляване и предотвратяване на признаците на стареене като бръчки и хиперпигментация. В комбинация със синята светлина, те допълнително намаляват неравната текстура, неравномерния тен и уголемените мастни жлези. Червената светлина също така подпомага естествения цикъл на косата, правейки я по-гъста и здрава.

Помощник за събуждане

Използвайте по 10 минути сутрин след събуждане и/или докато работите на бюрото си.

Червената светлина помага за регулиране на циркадните ритми, като дава сигнал на тялото, че е време за събуждане. В комбинация с кехлибарената светлина, тя повишава енергията и балансира настроението, за да се чувствате по-добрe и съсредоточени, готови за продуктивен ден.

Засилва имунитета

Използвайте по 15 минути всеки ден.

Ускорява клетъчното възстановяване и укрепва имунната система. Дълбоката NIR и NIR светлината подпомагат по-бързото възстановяване и дългосрочната жизненост – ползи, които ще усещате години наред.

Подобравя съня

Използвайте по 10-15 минути преди лягане.

Подпомага производството на мелатонин и регулира естествения циркаден ритъм. Дълбоката NIR и NIR светлината насърчават по-дълбок и възстановителен (non-REM) сън, помагайки ви да заспите по-бързо, за да се събуждате заредени с енергия.

Облекчава болките в ставите и мускулите

Използвайте по 15 минути след физическа активност или вечер.

Намалява мускулните спазми, схващанията и възпалението в ставите, като подобрява кръвообращението. NIR светлината прониква дълбоко в тъканите и ускорява възстановяването, за да останете активни през целия ден и да поддържате активен начин на живот без ограничения.

Тествано от редакцията: „10 минути светлина – и кожата ми засия“

Тества: Гери Георгиева, beauty редактор на сайта

„Честно казано, бях скептична. Но след 10 дни използване на FAQ™ Dual LED Panel кожата ми изглеждаше като след професионална процедура – по-гладка, по-жива, с равномерен тен. Използвам го вечер с червена и NIR светлина – успокоява ме след дълъг ден и подготвя кожата ми за сън. Най-хубавото? Няма болка, няма дискомфорт, само релакс и сияние.“

Редакцията забеляза подобрение в текстурата и еластичността на кожата, както и намаляване на дребните несъвършенства.



Съветите на бюти редактора

1. Използвай LED светлината като част от ритуал. Не бързай – направи си уютна атмосфера, пусни си музика и остави светлината да работи.

2. Комбинирай с подходящ серум. Най-добрият партньор? FAQ™ Red Light Peptide Serum – с пептиди, хиалуронова киселина и растителни екстракти, които подсилват ефекта от светлината.

3. Избери правилната светлина за своята кожа:

Червена (650 nm) – стимулира колагена, изглажда бръчките

Кехлибарена (570 nm) – успокоява, намалява зачервяванията

Синя (420 nm) – бори се с несъвършенства и акне

NIR (850 nm) – регенерира и възстановява

Deep NIR (1064 nm) – прониква най-дълбоко, за цялостно подмладяване

4. Бъди постоянна. 10 минути дневно са достатъчни, но редовността е ключът към дълготраен ефект.

Лукс, който се усеща

С матираното златно покритие и кадифената силиконова рамка, FAQ™ Dual LED Panel изглежда като произведение на изкуството. Той е лек, преносим и създаден за модерния живот – можеш да го използваш докато гледаш сериал, работиш или просто си почиваш. Това не е просто beauty gadget. Това е инвестиция в самочувствието и уелнеса ти.

Перфектното LED дуо

FAQ™ Red Light Peptide Serum е идеалният партньор за панела. С 90% натурални съставки, пептиди, хиалуронова киселина и антиоксиданти, той подсилва ефекта от червената и NIR светлина, като хидратира и изглажда кожата. Без аромати, без парабени, без компромиси.



Онлайн тест: Коя LED светлина е твоята?

Отговори на 3 бързи въпроса и разбери коя дължина на вълната е твоят skin match 👇

1. Какво е най-голямото ти skin предизвикателство?

Бръчки и отпусната кожа → Червена светлина Несъвършенства и акне → Синя светлина Умора, блед тен → Кехлибарена светлина Чувствителност, възпаления → NIR светлина Всичко от горните → Deep NIR (комбинирана терапия)

2. Колко често можеш да отделяш време за грижа?

Всеки ден → идеално за кратки 10-минутни сесии 2–3 пъти седмично → комбинирай различни светлини Само уикенда → избери програмата „Quick Refresh“

3. Какъв резултат търсиш?

Лифтинг и еластичност → Червена + NIR Равномерен тен и свежест → Кехлибарена Изчистване и баланс → Синя + Червена

Резултатът: Ако си избрала повече отговори „А“ – кожата ти жадува за червена и NIR светлина. Ако преобладава „B“ – кехлибарената ще върне сиянието. При „C“ – комбинирай синя и червена за перфектен баланс.

Къде да го откриеш

В България FAQ™ Dual LED Panel и всички продукти на FOREO може да откриете в notino.bg, douglas.bg, answear.bg и foreo.com.

FAQ™ Swiss, марка под шапката на FOREO, специализирана в анти-ейдж грижата, продължава да набира популярност със своите високоефективни уреди, които редовно стават „viral“ – и то с причина. Най-известна със своята силиконова анти-ейдж LED маска FAQ™ 202, обожавана от световни знаменитости и бюти редактори, марката надгражда иновационното си наследство с ново устройство, което съчетава професионална ефективност с елегантен, преносим дизайн, създаден за съвременния ритъм на живот.