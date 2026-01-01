Как „балонът на изкуствения интелект“ може да провали милиони пенсионни планове

Още по темата: От 2026 г.: Испания променя възрастта за пенсиониране 01.01.2026 15:01

С най-голям риск за тези, които са на прага на пенсиониране

Революционна нова технология обещава да промени завинаги начина, по който хората живеят и работят. Финансовите пазари реагират с рекордно високи нива, което носи огромни печалби на инвеститорите. После всичко се срива. Това не е близкото бъдеще, а 2000 година. Тази технология – интернет – ще се превърне в основата на световната икономика, но това не помага да се предпазят хората, инвестирали пари на фондовата борса, от огромни загуби, благодарение на няколко силно надценени интернет стартъпа, пише The Telegraph.

Сега нараства страхът, че оптимизмът по отношение на изкуствения интелект (AI) се развива по странно подобен начин на реакцията на света към раждането на интернет преди десетилетия – и че подобен срив може да доведе до още по-опустошителни последствия.

„Огромни последствия“ за пенсионерите

Спукването на дот-ком балона доведе до срив на борсовия индекс Nasdaq, където са регистрирани американските технологични компании, с почти 80% от върха си през март 2000 г. до най-ниската си точка през октомври 2002 г.

Тези, които са на прага на пенсиониране, са били изправени пред огромни последствия, тъй като сривът е разрушил плановете им, според проучване, публикувано през 2000 г. от Националното бюро за икономически изследвания, американски мозъчен тръст. Броят на пенсиониращите се работници в САЩ се очакваше да спадне с 3% в сравнение със сценарий, при който пазарите не се сриват.

„Лицата в пенсионна възраст, които все още работеха, наблюдаваха как спестяванията им се свиват и много от тях без съмнение стигнаха до заключението, че би било разумно да продължат да получават доходи от работа, докато пазарът се възстанови или докато имат възможност да възстановят спестяванията си“, се посочва в доклада.

От стартирането на ChatGPT през 2022 г. инвестициите в новата технология са се увеличили експлозивно, но експертите предупреждават, че историята може да се повтори – и бъдещите пенсионери в Обединеното кралство са изложени на риск.

Очаква се по-нататъшно понижение

Големите инвестиции в американския пазар дълго време изглеждаха като сигурен залог. През последните 10 години S&P 500 е нараснал с повече от 230% – в сравнение с 59%, предлагани от FTSE 100 за същия период.

Въпреки това, американската икономика се поддържа от така наречените „Великолепната седморка“ технологични акции, които включват производителя на AI чипове Nvidia, както и Apple и Alphabet, компанията майка на Google.

Всеки, който е инвестирал в тези седем технологични акции преди пет години, би могъл да удвои парите си до 2025 г., въз основа на пазарното им представяне през този период.

След десетилетие на бурен технологичен растеж, пазарната капитализация на компаниите от Nasdaq сега е почти пет пъти по-висока, отколкото беше по време на пика на дот-ком балона – което означава, че има значително по-голям потенциал за спад, ако нещата се объркат.

Има признаци, че пенсионните фондове във Великобритания вече се занимават с ограничаване на щетите, за да минимизират загубите си, ако нещата се объркат. Standard Life, която управлява пенсионен фонд от 32 млрд. паунда, има около 60% инвестирани в Северна Америка, но наскоро заяви, че ще намали тази сума.

Том Хибърт, главен инвестиционен стратег в Canaccord Wealth, предупреждава, че работниците, които обмислят да се пенсионират през следващите пет години, трябва да обърнат специално внимание на това как са инвестирани пенсиите им.

В случай на поредна пазарна криза съществува риск, че както през 2000 г., хората, които са инвестирали парите си в американски акции и дялове, няма да могат да спрат да работят.

Хибърт предупреждава, че всеки от това поколение, който е на прага на пенсиониране, рискува пенсионният му портфейл да бъде „унищожен“, ако е прекалено изложен на акции по време на срив – а според данни на Националната статистическа служба в момента в Англия и Уелс има около 4 милиона души, които ще достигнат пенсионна възраст през следващите пет години.

Проблемът е, че високите оценки на компании като OpenAI, създател на ChatGPT, разчитат на това, че тези чипове ще издържат пет или шест години.

Дори и балонът на изкуствения интелект да се спука, това може да не се случи, докато по-възрастните работници не се пенсионират. Предишните пазарни балони са продължавали години, дори десетилетия, което означава, че изкуственият интелект може да продължи да носи печалби на инвеститорите още дълго време.

Работниците, които се готвят да се пенсионират, могат да се опитат да минимизират експозицията си към компании, свързани с изкуствения интелект, но трябва да го направят, като имат предвид, че предвид доминиращата роля на тези фирми в световната икономика, техният провал би имал широко разпространение. Много е трудно да се предпазиш напълно.