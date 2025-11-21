Картина на Фрида Кало е продадена на търг за 54,6 милиона долара

Автор: Труд онлайн
Автопортрет на Фрида Кало беше продаден в Sotheby's в Ню Йорк на 20 ноември за рекордната цена от 54,6 милиона долара за жена художничка, съобщава AFP.
Творбата, озаглавена „Сън (Легло)“, създадена през 1940 г., е счупила рекорда, поставен от американската художничка Джорджия О'Кийф. Картината на О'Кийф е продадена за 44,4 милиона долара през 2014 г.
Според предварителните оценки през септември, автопортретът на Кало е бил оценен на 40-60 милиона долара.
'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.— Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025
Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT