Кремъл осъжда атаката с украински дронове срещу Каспийския тръбопровод

Атаката с украински дронове срещу обект на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е „скандален случай“, заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

Песков подчерта, че обектът има международно значение и участие.

На 29 ноември един от кейовете на КТК в района на Новоросийск беше атакуван от безпилотни катери. Съоръжението е неизползваемо и не подлежи на възстановяване. Няма пострадали сред персонала, а разлив на нефт в Черно море не е регистриран.

След инцидента Казахстан пренасочи доставки на нефт по други маршрути. Министерството на външните работи на страната изрази официален протест и определи атаката върху инфраструктурата на КТК като действие, което вреди на двустранните отношения с Украйна.