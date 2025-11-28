Мощен взрив: Русия с неуспешен тест на ядрена ракета (ВИДЕО)

Неуспешен тест на ядрена ракета предизвика мощен взрив в руска военна база в Ясний, Оренбургска област, съобщи Ural56.ru, позовавайки се на местни жители. Инцидентът е станал в обект, където са разположени най-новите ракетни системи „Авангард“. Очевидци разказват за огромен облак лилав дим, издигнал се в небето.

Според ArbatMedia, възможната причина за инцидента е авария при изстрелване на ракета, която се е „разпаднала във въздуха“. До момента няма официални коментари от федералните власти, а местните власти не са обявили планове за евакуация на населението в района.

Ясний е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се извършват наземни изстрелвания на ракети с голям обсег, включително такива с ядрени бойни глави.