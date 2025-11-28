Кремъл изключи Европа: Русия води преговори за Украйна само със САЩ

Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков заяви, че Русия води преговори за уреждане на конфликта в Украйна единствено със Съединените щати.

„На този етап става въпрос за преговори с американците“, каза Песков в интервю за руска телевизия.

Той добави, че в момента не могат да се вземат предвид резолюциите на Европейския парламент, които настояват за включване на Европа в преговорите.

„Не, в момента това не може да се вземе под внимание, разбира се“, уточни говорителят на Кремъл.

Песков подчерта също, че фокусът на Русия е върху „миротворческата мисия на президента Доналд Тръмп и усилията на неговите сътрудници, които се полагат в момента“.