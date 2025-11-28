Путин се обади на 10-годишно момче от Красногорск

Президентът на Русия Владимир Путин се обади на 10-годишния Глеб Бровар, който пострада при взрив на самоделно устройство в Красногорск, и му пожела бързо възстановяване, здраве и щастие, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

Инцидентът стана на 11 ноември, когато Глеб вдигна замаскирано като подарък взривно устройство с 10-рублева банкнота близо до жилищен блок. Взривът е бил с мощност еквивалентна на 10 грама тротил.

Момчето беше прието в Детския научно-клиничен център „Рошал“, където му бе извършена частична ампутация на пръстите. На 28 ноември Глеб беше изписан от болницата.

„Президентът се обади на Глеб и му пожела бързо и пълно възстановяване, здраве и щастие“, добави Песков.