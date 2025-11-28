Унгария е готова да бъде домакин на среща на върха Русия-САЩ, заяви Виктор Орбан

Унгария е готова да предостави платформа за преговори между Русия и САЩ по уреждането на войната в Украйна и е заинтересована от успешното завършване на мирните инициативи. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на среща с руския си колега Владимир Путин в Москва.

Той допълни, че въпреки външния натиск, Будапеща е запазила отношенията си с Москва, но обясни, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради войната и влошените отношения между ЕС и Русия.

"Ние високо ценим стабилността и предвидимостта на руските енергийни доставки. Унгария е заинтересована от поддържането на енергиен диалог с вашата страна. Днес бих искал да обсъдим тези въпроси подробно. Украйна е съсед на Унгария. Следователно Унгария усеща пълното въздействие на украинския конфликт, включително значителни икономически загуби, тъй като икономическото сътрудничество е блокирано от боевете. Ще повторя и това, което ви казах на предишната ни среща: Унгария е заинтересована от мир", заяви Виктор Орбан.

„Основата на енергийната сигурност на Унгария се крие в стабилните руски енергийни доставки – в миналото, настоящето и бъдещето. Ние високо ценим стабилността и предвидимостта на руските енергийни доставки. Унгария е заинтересована от поддържането на енергиен диалог с вашата страна“, каза той.

Тази сутрин унгарският премиер написа в социалните мрежи, че лети за Москва и отбеляза важността на пътуването с оглед на необходимостта от осигуряване на „енергийна сигурност и достъпни ниски цени на електроенергията“ за страната му тази зима.

Владимир Путин изрази благодарност за готовността на Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на върха.

„Благодаря за това, че откликнахте по този начин на възможна среща между мен и президента на САЩ във Вашата страна“, каза Путин на Орбан. „Ако в хода на нашите преговори стигнем до използването на територията на Будапеща, много ще се радвам и искам да Ви благодаря за готовността за оказване на съдействие“, добави Путин.