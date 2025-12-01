Руското МО: Унищожен е тренировъчен полигон за подготовка на украински дронове с голям обсег

Руските въоръжени сили нанесоха удари по площадка за подготовка и изстрелване на дронове с голям обсег на украинските въоръжени сили, както и по временни пунктове за разполагане на подразделения на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 143 области. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили нанесоха удари по обекти на украинския военно-промишлен комплекс, складове за гориво, площадки за предполетна подготовка и изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и по временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 143 района“, съобщиха от министерството.