Казахстан критикува Украйна за атаката срещу петролен терминал на Черно море

Казахстан критикува остро Украйна за атаката с дрон, засегнала черноморския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум, който осигурява повече от 1% от световните доставки на петрол.

Външното министерство на страната заяви, че протестира "заради поредното умишлено нападение срещу критична инфраструктура на международния консорциум във водите на пристанището Новоросийск".

След инцидента Казахстан предприе действия за пренасочване на износа си на петрол.

От своя страна руското МВнР обяви, че ще уведоми международните платформи за атаката срещу консорциума на Черно море.

Каспийският тръбопроводен консорциум, който включва руски, казахски и американски акционери, съобщи, че е прекратил операциите след повреди на руския му терминал на Черно море след украинска атака с морски дрон.