Руският изтребител Су-57 е по-мощен, отколкото Америка иска да признае

Години наред американската национална сигурност се присмиваше на Су-57 „Фелон“, много рекламирания руски изтребител от пето поколение. Експертите от Beltway отхвърлиха изтребителя като самолет „Потьомкин“ – свръхрекламиран, недоизработен, склонен към неизправности символ на упадъчния аерокосмически сектор на Москва в ерата след Студената война. Но Русия е тази, която се смее на американците и техните партньори от НАТО, пише The National Interest.

Всъщност, Су-57 е от съществено значение.

Не, Кремъл не се опитва да построи клонинг на F-22 Raptor . Той строи нещо уникално руско – и доста опасно за Запада.

Как американските анализатори са преценили погрешно Су-57

Анализаторите на Вашингтон постоянно оценяват Су-57 през призмата на F-22 или F-35. Русия не воюва по този начин. Тяхната отбранителна стратегия – както се вижда в Украйна досега – е фундаментално базирана на изтощение: използване на стара, проста технология, която може да бъде надеждно изградена, за да надделее над дизайнерските платформи на Запада.

Руският модел е изцяло „ достатъчно добър“ . Су-57 има достатъчно добра стелт технология, достатъчно добра авионика – и впечатляващи ракетни характеристики, брутална маневреност и агресивни възможности за електронна война, както и адаптивност на бойното поле.

Американските самолети са амбициозни, докато руските птици са практични. Американските военни самолети, като F-35, разчитат на гениални устройства, за да спечелят стилно сражение. Су-57 разчита на груба сила и хитрост. Той е клингонска хищна птица в сравнение със звездния кораб „ Ентърпрайз“.

Руските конструктори разбират, че не могат да се сравнят с американските в областта на сензорния синтез или стелт производството. Затова те просто изградиха асиметрична способност , предназначена да пробие най-уязвимите артерии на Америка. Те направиха това, което правят всички достойни противници: противопоставиха силните си страни на нашите слабости.

Разбира се, Су-57 има определени недостатъци в сравнение с американските изтребители. Той има по-малко развита стелт технология от американските самолети. Производствените му количества също са изключително малки (поне засега). А и изтребителят има проблеми с двигателите. Отхвърлянето на Су-57 обаче е типично за високомерието, което често се среща във Вашингтон. Същото това високомерие е казало на Пентагона в началото на 2000-те години, че Китай няма да може да строи свои собствени конкурентни стелт самолети поколения наред... точно преди Китай да започне да произвежда стелт изтребителите Chengdu J-20 „Mighty Dragon“ в индустриален мащаб.

Су-57 е построен около една, непреходна стратегическа истина: Русия не е нужно да побеждава американските изтребители в честен бой – защото никога няма да има честен бой!

За какво е добър Су-57?

Москва се нуждаеше от висок клас самолет за превъзходство във въздуха, който може да изстрелва хиперзвукови ракети с изключителен обсег и ракети с размах 6 Маха от дълбоко в руското въздушно пространство, като същевременно използва „достатъчно добрата“ си стелт функция, за да усложни насочването на САЩ – всичко това, докато масивните руски ракетни батареи земя-въздух (ЗРК) създават смъртоносен чадър около него. Изведнъж математиката изглежда съвсем различна.

По същество Су-57 е ракетен камион с крила. Истинската опасност от Су-57 не е самият самолет, а това, което носи във вътрешните си отсеци. Оръжия като Р-73 - чудовище с Мах 6 и 200-400 километра - са проектирани да заличат от небето самолети AWACS, самолети-цистерни и критични платформи за подпомагане. Във война с Източна Европа американските изтребители биха били принудени да се придвижват по-напред, с по-малко въздушна подкрепа.

Това означава, че американските „птици“ ще прекарат по-кратко време на базата си, ще има по-малка способност за изграждане на мрежа, по-голяма уязвимост, влошено радарно покритие и намалена съгласуваност на командването и контрола. Су-57 не е нужно да унищожи 100 F-35. Трябва само да унищожи няколко основни средства, за да срине цялата американска/натовска архитектура на въздушната война (което може би е истинската причина, поради която Москва е държала флота си от Су-57 на фронтовата линия на войната в Украйна).

Всъщност, това е същата логика зад огромните инвестиции на Русия в нейните системи „Циркон“ , „Кинжал“ и С-400 . Тези оръжия не са предназначени за симетрична борба със САЩ. Те са направени, за да прережат сухожилията на американския отбранителен апарат.

Както и да е, Украйна е огромна оръжейна лаборатория и за двете страни. В тази лаборатория Русия тества радарните режими на Су-57. Москва калибрира електронни противодействия (ECM) срещу системи, доставени от НАТО. Те изстрелват оръжия за дистанционна борба под реален, военен натиск.

Освен това, Русия интегрира безпилотни летателни апарати (БЛА) за разузнаване, за да подпомогне ударните мисии на Су-57. И с течение на времето руснаците се учат как да използват Су-57, без да ги излагат на украински зенитно-ракетни комплекси.

Китай няма тази възможност да тества оборудването си в реални условия. Америка не се е радвала на тази възможност от Ирак насам. Русия, от друга страна, има – и усъвършенства самолетите си всеки ден.

Су-57 принуждава Америка да харчи много повече, за да му противодейства

Следователно, дори шепа Су-57 могат да принудят САЩ да похарчат милиарди за реагиране. Защото самолетът изисква Америка и НАТО да направят корекции в позиционирането на своите системи за AWACS, маршрутите на танкери, орбитите за разузнаване, наблюдение и рекогносциране (ISR), радарите за ранно предупреждение, разположението на противовъздушната отбрана на НАТО, тактиката на предно разположените F-35 и позициите на военноморските ударни групи за противовъздушна отбрана.

Су-57 е скъпоструващо оръжие за американските военни и съюзническите войски, които се стремят да водят битка с Русия.

Нещо повече, Су-57 е важен, защото е част от по-широка, изпитана в бойни действия екосистема. Например, руснаците използват интегрираната система за противовъздушна отбрана С-400/С-500; масивни дълговълнови радари; хиперзвукови ударни оръжия и други системи, които увеличават обхвата на Су-57 - превръщайки „Фелон“ в скалпел, а не в таран за тази екосистема, когато се противопоставя на американските и натовските сили.

Въздушните войни между велики сили, като Русия и Америка, не се водят в стерилна среда. Те са грозни, с припокриващи се слоеве от заглушаване, ракетни рояци, огън на далечни разстояния, влошени комуникации, лов на AWACS, засади на цистерни с гориво и оспорвана инфраструктура. В този свят Су-57 е далеч по-опасен, отколкото повечето във Вашингтон му признават.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator, MSN и Asia Times. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.