„Молния“ на фронта: Новият руски дрон, променя правилата на войната

Руските FPV щурмови дронове "Молния" усложняват мисията на украинските въоръжени сили на фронтовата линия поради своята многофункционалност. Това съобщава Business Insider, позовавайки се на украински военни.

Според тях, „Молния“ разширява тактиката на руските въоръжени сили, тъй като може да транспортира както множество FPV дрони, така и взривни вещества, служейки едновременно като товарен „самолетоносач“ и ударен безпилотен летателен апарат.

„(Руските дронове „Молния“) са евтини, има много от тях и затова могат да се използват по всяко време, когато пожелаят“, каза пред портала украински войник с позивна „Хищник“.

Ударният дрон „Молния“ може да се похвали с увеличен обхват и товароносимост благодарение на подобрената си батерия. Той позволява удари на разстояния до 30 км. Дронът е оборудван и с високотехнологичен софтуер с елементи на изкуствен интелект, което му позволява успешно да преодолява всякакви радиосмущения.