Русия блокира износа на стратегически материали за „неприятелски“ държави

Руското правителство включи няколко материала за електронно-оптична апаратура в списъка на стоките с двойно предназначение, които е забранено да се изнасят в неприятелски държави. Целта на решението е да се предотврати използването им за нуждите на украинската армия, съобщава ТАСС.

Под забрана попадат осем химични съединения и материали, сред които: Литиев ниобат, цинков телурид, гадолиниево-галиев гранат, галиев арсенид, галиев фосфид, обработени и необработени кварцови пластини, както и полирани призми от телуров оксид.

Според обяснителната бележка тези материали „са изключително търсени при производството на електронно-оптична апаратура за военни цели, включително средства за насочване и уреди за нощно виждане, използвани от украинските въоръжени сили“.

Списъкът със забранени стоки за износ в неприятелски държави е съставен през март 2022 г. и оттогава многократно е разширяван. В момента той включва над 250 позиции – от бинокли до хеликоптери, както и редица обикновени материали, например необработени дървесни продукти. Забраната е валидна до края на 2027 г.

Стоките не могат да се изнасят за САЩ, Украйна, държавите от Европейския съюз, Великобритания и контролираните от нея територии, Австралия, Албания, Андора, Бахамите, Исландия, Канада, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Сан Марино, Северна Македония, Сингапур, Тайван, Черна гора, Швейцария и Япония.