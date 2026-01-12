МС-21 и SJ-100: Авиационният отговор на Русия на санкциите

Сертифицирането по руски и международни стандарти, както и въвеждането в експлоатация на произведените в страната самолети МС-21 и СЖ-100, ще ускори тяхното промотиране на чуждестранните пазари. Това заяви руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов в интервю за руска агенция.

„Самолетите MS-21 и SJ-100 в момента преминават през сертификационни тестове. Сертифицирането по руски и международни стандарти, както и започването на експлоатация, от своя страна ще позволят разширяването на самолета на международните пазари“, каза министърът.

Той също така подчерта, че предвид ограниченията от санкциите, основната цел е да се осигури вътрешното търсене на внос-заместващи самолети, за да се гарантира технологичният суверенитет на страната.

Алиханов отбеляза абсолютната конкурентоспособност и сериозния търговски потенциал на руските граждански самолети.

МС-21 е вътрешно разработен пътнически самолет за къси и средни разстояния, предназначен да замени Ту-154 и семейството Ту-204 на руския пазар.

Сертифицирането на вносозаместващия самолет МС-21 е планирано да приключи до края на 2026 г., след което ще започне серийно производство, обяви по-рано изпълнителният директор на „Ростех“ Сергей Чемезов.

SJ-100 е руски теснофюзелажен самолет за къси разстояния, нова версия на Sukhoi Superjet 100 с максимално заместване на вноса на компоненти. Както заяви Чемезов, „Ростех“ очаква да завърши сертифицирането на заместващия вноса SJ-100 през първата половина на 2026 г.