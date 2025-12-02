Повишена бедност в ЕС: кои страни са засегнати

Още по темата: Хроничната бедност в Испания се увеличава 29.10.2025 12:02

Общото равнище на бедност в блока намалява, но не навсякъде

Франция е една от малкото европейски страни, в които равнището на бедност е нараснало през последното десетилетие, пише Euronews.

Според най-новите данни на Евростат, Париж отчита почти 2 % увеличение от 2014 г. насам на броя на хората, които изпитват „трудности“ или „големи трудности“ да свържат двата края, както посочва статистическият институт.

Освен Франция, през последните десет години равнището на бедност е нараснало само в Северна Европа: Дания (+2,4%), Финландия (2%), Швеция (2,8%) и, извън ЕС, Норвегия (+4,7%).

Кои страни от ЕС са намалили най-много равнището на бедност?

В същото време много източноевропейски и южноевропейски страни са намалили равнището на бедност с десетки процентни пункта, като Кипър е начело в ЕС (-38%), следван от Хърватия (34,6%), Унгария (26,8%), България (26,5%) и Румъния (21,8%).

Общият процент на бедност в ЕС в момента е 17,4%, което означава, че почти двама от всеки десет души имат сериозни проблеми с препитаването си.

Последният процент, отчетен от Евростат, представлява леко подобрение в сравнение с 2023 г., когато той е бил 19,1%, и подобрение с десет пункта в сравнение с 2015 г. (27,1%).

Но някои страни все още имат много по-високи проценти.

Например, в Гърция настоящият дял е почти 67% — най-високият процент на хора, живеещи в бедност, сред всички страни от ЕС. Съседната България следва с 37%, а Словакия с почти 29%.

Равнището на бедност сред непълнолетните остава тревожно

Когато се разгледа по възраст, най-младото поколение се бори най-много.

Равнището на бедност сред лицата под 18 години е най-високо — 20,6 %, докато лицата на 65 и повече години отчитат най-ниското равнище — 14,9 %.