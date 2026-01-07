Президентът на Румъния Никушор Дан е блокиран на летището в Париж

Заради лошото време във Франция

Румънският президент Никушор Дан е блокиран на летището в Париж заради обилните снеговалежи във Франция. Новината съобщи самият държавен глава в ефира на телевизия Digi24, пише БТА. Екстремното зимно време вече взе пет жертви в страната и предизвика сериозни транспортни затруднения в голяма част от Европа.

Все още не е ясно кога Никушор Дан ще успее да се завърне в Букурещ, тъй като самолетът, с който пътува, не може да излети заради неблагоприятните метеорологични условия. Забавени и отменени са и редица други полети.

Президентът е трябвало да се прибере в Румъния още снощи, но военният самолет „Спартан“, с който пътува, не е излетял. Причината – гъста мъгла в Букурещ, която е направила кацането невъзможно.

„Взехме решение да не излитаме, защото щяхме да пристигнем около 3–4 часа сутринта. В момента ситуацията във Франция е необичайна – тук по принцип не вали сняг. Чакаме пистата да бъде разчистена“, обясни Никушор Дан.

Той припомни, че по време на предишно посещение в Германия е имал подобен технически проблем със самолет „Спартан“, което е наложило да пренощува там.

Запитан дали е неудобство, че няма самолет, способен да работи при неблагоприятни метеорологични условия, държавният глава отговори:

„В един момент ще ни е необходим президентски самолет, не само за президента, но и за министрите, които пътуват на важни делегации. Защото този самолет прави много повече от обикновен самолет. Второ, защото нямаме комуникации вътре, ние сме изолирани“, каза румънският президент.