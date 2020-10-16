Кирил Десподов: Разбирам омразата към мен

Кирил Десподов, новото попълнение на „Лудогорец“, призна, че не счита за предателство преминаването в Разград. Бившият футболист на ЦСКА разкри, че от „Българска армия“ не са го търсили за евентуално завръщане, но въпреки това разбира защо феновете са толкова агресивни към него.

"За мен ЦСКА винаги ще си остане нещо много специален – обясни футболист №1 на България за 2018-та. - Там съм играл три години. Тези три години, тази емоция, която са ми дали феновете, отношението на клуба към мен, тъй като от него направих трансфер в Европа, никога няма да бъде заличена или забравена. Не е приятна ситуацията, която стана последните дни, толкова омраза и обиди по мой адрес. Аз обаче ги разбирам. Тази ситуация се случва навсякъде по света във футбола. Нито съм първият, нито последният. Животът на футболиста не е лесен. Той трябва да бъде отговорен за себе си и към семейството си, като взима най-правилното решение за кариерата си. Не всичко е така, както изглежда отвън. Нормална е реакцията им, тъй като не обичат „Лудогорец“. Не се движа с охрана. Никой от ЦСКА не ме потърси, за да ме пита дали бих желал да се върна. Затова не можем да говорим за предателство. Аз не съм предал никой.“