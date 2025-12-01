Русия е превзела село в Източна Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи днес, цитирано от Ройтерс, че руските сили са превзели селото Клинове в Донецка област. Агенцията отбелязва, че информацията не може да бъде потвърдена по независим начин.

Паралелно с това трима души са загинали, а най-малко осем са били ранени при руска ракетна атака срещу източния украински град Днепър, информира областният управител на Днепропетровска област Владислав Гайваненко.

„Спасителната операция продължава. По предварителни данни има щети по бензиностанция и предприятие. Огледът в района е в ход и се извършва оценка на нанесените щети“, написа той в приложението „Телеграм“.