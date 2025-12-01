Взривиха колата на водещ руски военен учен (ВИДЕО)

В двора на жилищен блок в град Московски е избухнала кола, съобщават руски медии.

Според информация на Министерството на извънредните ситуации на Русия, пожарът е възникнал на улица "Радужная“ в района на блок № 10. "При пристигането на пожарните и спасителните екипи е установено, че е възникнал пожар в лек автомобил на площ от 4 кв. м“, уточняват от Главното управление на Министерството на извънредните ситуации в Москва.

"Московский комсомолец“ пише, че в резултат на експлозията на автомобила са изпочупени прозорците на два апартамента на третия и четвъртия етаж. Според местни жители колата принадлежи на мъж, който наскоро се е нанесъл в блока.

Според данни на Baza, инцидентът е станал близо до жилищния комплекс "Град Московский“.

Превозното средство е принадлежало на водещ руски учен, работещ за научноизследователски институт, свързан с военните. Неназованият учен не се е намирал в автомобила си и се предполага, че е в командировка.

