Взривиха колата на водещ руски военен учен (ВИДЕО)

В двора на жилищен блок в град Московски е избухнала кола, съобщават руски медии.
🇷🇺 The owner of the car that was blown up in Moscow turned out to be a defense sector specialist, a 41-year-old scientist specializing in laser technologies working at the Stelmakh Polus Research Institute. He was unharmed. pic.twitter.com/DBVRRqCzB8— Black Diamond (@blackdiammon) December 1, 2025
Според информация на Министерството на извънредните ситуации на Русия, пожарът е възникнал на улица "Радужная“ в района на блок № 10. "При пристигането на пожарните и спасителните екипи е установено, че е възникнал пожар в лек автомобил на площ от 4 кв. м“, уточняват от Главното управление на Министерството на извънредните ситуации в Москва.
Un automóvil perteneciente a un empleado de un instituto ruso de investigación vinculado a sistemas láser para el ejército (el Stelmakh Polyus Research Institute) explotó en la mañana en un barrio residencial de Nueva Moscú. pic.twitter.com/4FgRsvWnPI— Los Cuñados De Twitch (@JonBradwen) December 1, 2025
"Московский комсомолец“ пише, че в резултат на експлозията на автомобила са изпочупени прозорците на два апартамента на третия и четвъртия етаж. Според местни жители колата принадлежи на мъж, който наскоро се е нанесъл в блока.
Според данни на Baza, инцидентът е станал близо до жилищния комплекс "Град Московский“.
Превозното средство е принадлежало на водещ руски учен, работещ за научноизследователски институт, свързан с военните. Неназованият учен не се е намирал в автомобила си и се предполага, че е в командировка.