Настоящото ръководство на Европейския съюз не е в състояние да намери своето място в променящия се свят и се стреми да разгърне война срещу Русия. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто след среща в Будапеща с Ремигиюс Жемайтайтис, лидер на литовската дясна партия „Зора над Нямунас“.

Той твърди, че в резултат на завръщането на републиканеца Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ и възхода на десни партии по целия свят, в международната политика са налице фундаментални промени. „В този нов световен ред Европа сякаш се бори да намери своето място, а Брюксел е напълно изолиран. Вследствие на това Европейският съюз е загубил доминиращата си роля както в световната политика, така и в световната икономическа система“, каза външният министър.

Според него „Брюксел иска да започне война“ срещу Русия, докато две европейски ядрени сили – Великобритания и Франция – са решили да изпратят войските си в Украйна. „Брюксел използва санкции, за да изгради европейска военна икономика. Иска да приветства мигранти и да разпространява джендър лудост в цяла Европа, която преобръща хилядолетните естествени закони на живота“, смята Сиярто.

„От друга страна, ние, патриотите, искаме мир, а не война. Искаме мирни преговори, а не изпращане на войници в Украйна. Искаме сигурност, а не мигранти, и подкрепяме семействата, а не лудостта на половете“, каза външният министър, изброявайки политическите позиции на унгарското правителство и управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз. В момента тя се бори с опозиционната партия Тиса, която се ползва с подкрепата на лидерите на ЕС. Парламентарните избори в Унгария са насрочени за април.

Сиярто заяви, че западноевропейските политици „искат да наложат на унгарския народ марионетно правителство, което ще бъде пробрюкселско и проукраинско“. Затова министърът смята, че е необходимо да се даде отпор на „войнствения мейнстрийм в Брюксел“. Според него „само голям европейски патриотичен обрат може да промени ситуацията“.