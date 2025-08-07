SoftUni Digital внедрява най-новите AI практики в обновената си програма по дигитален маркетинг

От 47,32 милиарда долара през 2025 г. до 107,5 милиарда долара до 2028 г. се очаква да нарасне глобалният AI пазар в сферата на маркетинга, според проучване на kbvresearch. Тези тенденции подчертават трансформацията в дигиталния маркетинг, под диктовката на AI, която се усеща все по-осезаемо и от работещите в сектора.

В отговор на тези промени, SoftUni Digital обнови цялостната си програма по дигитален маркетинг, интегрирайки най-модерните AI практики в учебния си план. Така обучението отразява актуалността и практическите нужди на пазара, което го превръща в точното решение за всички, които искат да придобият ключови съвременни умения в маркетинга.

Програмата стартира с безплатния входящ курс Marketing Basics, където само за 2 седмици се усвояват основните принципи в сферата.

Маркетинг в AI ерата: от теория към практика

Изкуственият интелект вече променя фундаментално начина, по който се създава, управлява и анализира маркетинг съдържание. От автоматизация на кампании до персонализирани съобщения, базирани на данни, ролята на AI е все по-значима. Това създава необходимост от нов тип специалисти – такива, които не само разбират маркетинговите принципи, но и умеят да прилагат AI инструменти в реална среда.

Практическото овладяване на съвременни AI инструменти се превръща във все по-съществен фактор за ефективна реализация в маркетинга. Познанията за това как да се прилагат технологии като изкуствен интелект в реални маркетингови процеси обогатяват професионалния профил и осигуряват конкурентно предимство.

Как обновената програма на SoftUni Digital отговаря на съвременната AI реалност?

Новият учебен план на програмата включва съчетание от доказани маркетинг практики и реална работа с водещи AI инструменти в ключови направления:

Content marketing – създаване и адаптиране на съдържание с помощта на AI платформи за генериране на текстове, планиране на съдържание и автоматизация.

E-mail marketing – използване на AI за създаване на персонализирани кампании, автоматичен анализ на поведението на потребителите и оптимизация на съобщенията.

Facebook marketing – интегриране на AI за A/B тестове, динамични визуализации и предвиждане на резултати чрез поведенчески данни.

SEO – прилагане на AI инструменти за анализ на ключови думи, конкурентен анализ и оптимизация на структурата на съдържанието.

Google Ads – използване на AI функционалности за автоматично наддаване, създаване на адаптивни реклами и оптимизиране на кампании.

Google Analytics – интерпретиране на данни чрез AI-модули, предвиждане на поведение на потребителите и изграждане на аудитории.

Бъдещето на маркетинга се учи днес

Развитието на технологиите и все по-широкото приложение на изкуствения интелект изискват маркетолозите да следят AI тенденциите и активно да ги прилагат в своята работа. С актуализираната си програма, SoftUni Digital подготвя специалисти, които са конкурентоспособни на един променящ се пазар. Участниците развиват:

Умения за работа с ключови AI инструменти в маркетинга.

Знания за това как да създават кампании, базирани на данни.

Способности да вземат стратегически решения с подкрепата на технологии.

Опит в интегриране на AI в различни маркетинг канали и формати.

Подход за създаване на персонализирани стратегии с помощта на автоматизирани анализи.

Умения за работа по реални проекти с инструменти от професионалната среда.

Програмата е подходяща както за начинаещи, така и за специалисти, които искат да надградят своята експертиза с компетенции, адекватни на новата дигитална реалност.

За всички, които искат да придобият практически умения по дигитален маркетинг с включени най-актуалните AI тенденции, програмата на SoftUni Digital е едно чудесно решение. Тя започва с безплатния 2-седмичен курс Marketing Basics, който въвежда участниците в основите на маркетинга. Приемът е отворен, а кандидатстването става онлайн на сайта на SoftUni Digital.