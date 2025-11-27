Протестът е справедлив - бюджетът е дългова спирала, нови данъци и удар по средната класа. Говоря го от ден едно на това управление!

И не, Асен Василев не може да лидира този процес, защото “Сглобката” му с Пеевски и Борисов отвори кранчето на разхищението. А в четири вота за недоверие - срещу бюджета и корупцията - той крепи сегашното правителството, ерго е част от него в момента! Заедно смениха и Конституцията, така че ако сега Борисов и Пеевски решат да вкарат провокатори и да опорочат протеста, ще могат да си излязат “изпрани” точно преди влизането в еврото. А пак някой техен бушон да бере гайлето, докато си направят изборите, както искат.

И пак Сглобка, ако няма алтернатива.

Няма да се получи обаче справедливият обществен гняв този път да бъде възседнат като ракета за нови мазни кафета от същите евроатлантически партньори. Не толкова лесно.

Недоволството е голямо и никой няма право да омаскари тази енергия!

Който си позволи да паразитира политически върху повсеместната погнуса от антиелита, който е окупирал управлението на държавата ни - ще сгреши.

Това е естествено недоволство срещу високите цени и обогатяването от политиката за сметка на работещите. Но политиците, които с оглушително мълчание, заради влизането в еврозоната, създадоха и подкрепиха днешната отровна среда - няма как да са моралните блюстители. Просто няма как.

Да си връщаме час по-скоро златния резерв, както правя чехи, поляци, унгарци и сърби и да сме готови. Нито евро, нито лев, покрит с евро - без златни и критпо резерви - ще ни даде спокойствие, че сме стабилни, а не на произвола на събитията.

Светът се променя динамично и трябва да сме в час, за да оцелеем.