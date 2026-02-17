В цяла Украйна е обявена тревога поради балистична заплаха, възможно е изстрелване на „Орешник“

Днес следобед в цяла Украйна е обявена въздушна тревога поради балистична заплаха. Възможно е това да е изстрелване на „Орешник“. Това се съобщава в Телеграм канала на Военновъздушните сили на Украйна.

„Заплахата от използване на балистични оръжия на цялата територия на Украйна“, отбелязаха от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Мониторингови платформи съобщават за заплахата от използване на ракета „Орешник“ от руския полигон Капустин Яр.

В 13:38 ч. тревогата за въздушна тревога беше обявена за прекратена.

Какво е известно за "Орешник"

„Орешник“ е руска балистична ракета със среден обсег, която руските власти представиха в края на 2024 г. като своя „най-нова разработка“.

Според наличната отворена информация, системата е базирана на комплекса РС-26 „Рубеж“ и може да достига хиперзвукова скорост над 12 000 километра в час. Ракетата е оборудвана с шест бойни глави, всяка от които съдържа суббоеприпаси.

Според Службата за външно разузнаване на Украйна, към края на януари 2026 г. Русия ще има на въоръжение не повече от три или четири такива ракети. Известно е също, че производството им остава ограничено - през годината се произвеждат само малък брой.

Руски удари с "Орешник" по Украйна

От началото на пълномащабното нахлуване Русия е използвала тази ракета срещу Украйна два пъти. Врагът е изстрелял „Орешник“ за първи път на 21 ноември 2024 г. , като руският диктатор Владимир Путин нарече удара „успешен тест“.