Администрацията на Тръмп предлага 1000 долара на мигрантите, които се „самодепортират“

Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ обяви, че освен стипендия предоставя и пътна и финансова помощ на тези, които се връщат в родните си страни

Администрацията на Тръмп обяви, че предлага 1 000 долара на имигранти без документи, които се „самодепортират“ в родните си страни, използвайки приложение на Митническата и гранична защита на САЩ, съобщи The Washington Post.

Определяйки това като „историческа възможност“ и „достоен начин за напускане на САЩ“, Департаментът за вътрешна сигурност заяви в изявление, че тези, които подадат „намерение за заминаване“ чрез приложението CBP Home, ще получат пътна и финансова помощ за завръщане в родните си страни, в допълнение към 1000 долара, изплатени след потвърждаване на завръщането им.

По данни на Департамента за вътрешна сигурност средните разходи на имиграционните и митническите служби на САЩ за арестуването, задържането и извеждането на имигрант, който се намира незаконно в САЩ, са 17 121 долара. Агенцията твърди, че дори и с разходите за стипендията, „самодепортацията“ би намалила разходите за депортация с около 70 %.

"Ако сте тук нелегално, самодепортацията е най-добрият, най-безопасният и най-рентабилен начин да напуснете Съединените щати, за да избегнете арест. Изтеглете приложението CBP Home App и се самодепортирайте", се казва в изявление на министъра на вътрешната сигурност Кристи Л. Ноем.

Президентът Доналд Тръмп обеща да депортира поне 1 милион души през първата година от втория си мандат и използва федерални агенции, изпълнителни заповеди и дори вековния Закон за враговете-чужденци, за да улесни масовото депортиране на мигранти, често със съмнителни правни последици. Най-малко дузина американски граждани са попаднали в репресиите на Тръмп срещу имиграцията, а други мигранти са обвинени, че са членове на банди, и са изведени от страната без надлежна процедура.

„Бях избран, за да ги изкарам по дяволите оттук“, заяви Тръмп в неделя в интервю за предаването „Среща с пресата“ по NBC.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност, агентите на ICE нахлуват в складове, ресторанти и предимно латиноамерикански квартали в цялата страна в опит да изпълнят агресивните квоти, установени от администрацията на Тръмп. За неотдавнашен шестдневен период във Флорида щатски и федерални правоприлагащи агенти арестуваха 1120 души в рамките на мащабна имиграционна операция. Повечето от арестуваните са били от Гватемала, Мексико, Хондурас, Венецуела и Салвадор.

Според Департамента за вътрешна сигурност вече е имало един случай на мигрант, който е „използвал програмата“ и е получил билет за полет от Чикаго до Хондурас. Агенцията съобщи също, че са резервирани допълнителни билети за тази и следващата седмица, но не предостави подробности.

В изявлението на агенцията се казва също, че мигрантите, които доброволно се самоизвеждат чрез приложението CBP Home, ще бъдат „деприоритизирани за задържане и извеждане преди заминаването им, стига да докажат, че правят значими стъпки за завършване на това заминаване“. Агенцията също така заяви, че мигрантите, които участват, може да могат да влязат отново в Съединените щати законно в бъдеще, но не уточни как.

В Белия дом в понеделник Тръмп също така заяви, че на тези, които се самодепортират, ще бъде даден „път за връщане в страната“, но не даде подробности как ще изглежда този път.

„Това, което мислехме да направим, е самодепортация, при която ще платим на всеки един определена сума пари и ще му осигурим прекрасен полет обратно до мястото, откъдето е дошъл“, каза Тръмп пред репортери. "Ще работим с тях, така че може би някой ден, с малко работа, те ще могат да се върнат - ако са добри хора, ако са такива, каквито искаме в нашата страна, работливи хора, които биха могли да обичат страната ни. А ако не са, няма да го направят."

Запитана в понеделник по Fox News защо мигрантите трябва да се доверят на предложението, говорителката на Департамента за вътрешна сигурност Триша Маклафлин заяви, че ще има „документация“.

„И ние ви даваме думата си, че ще ви дадем тези пари и че можете да си тръгнете още днес“, каза МакЛафлин пред телевизията. "Това е най-безопасният начин. Няма да бъдете арестувани, няма да бъдете задържани и ние ще ви дадем този безплатен полет".

„Това е Америка - и една толкова амбициозна нация като нашата, подсилена от разнообразието на всички, които търсят надежда и възможности, никога не трябва да се свежда до плащане за депортиране“, написа в Х републиканецът Адриано Еспайлат, който преди време е бил имигрант без документи. "Ние не подкупваме хората да напускат. Ние изграждаме държава, в която всеки принадлежи на себе си."

