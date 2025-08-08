Археолози откриха доказателства за жертвоприношения в древен перуански храм отпреди 3000 години

Откритието е направено близо до плаж в района на Ла Либертад

При сензационно откритие на северното крайбрежие на Перу, археолози са разкрили 3000-годишни останки на 14 души, за които се смята, че са били жертви на ритуално човешко жертвоприношение, предлагайки поглед към древното минало на страната, съобщава Reuters.

Изследователски екип откри скелетните останки близо до място, за което се смята, че е ритуален храм на културата Куписнике, цивилизация, процъфтявала повече от хилядолетие преди инките. Някои от мъртвите са били погребани с лице надолу с ръце, вързани зад гърба.

„Начинът, по който тези хора са били погребани, е нетипичен, както и травмите и нараняванията, които са претърпели през живота си, и насилието, което са преживели“, каза Анри Танталеан, археологът, ръководил разкопките.

Позицията на телата, обясни той, „е типична форма на човешко жертвоприношение“.

За разлика от много сложни погребения, открити на други места в Перу, тези жертви са били поставяни в прости ями в пясъчни могили, без никакви придружаващи ги дарове или съкровища.

Откритието е направено близо до плаж в района на Ла Либертад, на около 675 километра северно от Лима, добавяйки го към списъка с важни археологически обекти в страната, като Мачу Пикчу и линиите Наска.