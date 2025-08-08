Близо 100 000 души са заразени с холера в Судан

Още по темата: Зараза: 1375 нови случая и 23 починали от холера за един ден в Судан 30.05.2025 14:15

Кампании за орална ваксинация срещу холера са проведени в няколко щата

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че от юли миналата година в Судан са регистрирани близо 100 000 случая на холера, като предупреди за предстоящи още глад, разселване и болести, съобщава AFP.

От април 2023 г. Судан е разкъсван от борба за власт между началника на армията Абдел Фатах ал-Бурхан и Мохамед Хамдан Дагло, командир на съперничещите си паравоенни сили за бърза подкрепа. Боевете са убили десетки хиляди.

„В Судан безмилостното насилие доведе до широко разпространен глад, болести и страдания“, каза ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кампании за орална ваксинация срещу холера са проведени в няколко щата, включително столицата Хартум, каза той на пресконференция с асоциацията на кореспондентите на ООН в Женева (ACANU).

„Въпреки че наблюдаваме тенденция на намаляване на броя на заболелите, има пропуски в наблюдението на заболяванията и напредъкът е крехък. Очаква се скорошните наводнения, засегнали големи части от страната, да влошат глада и да подхранят още огнища на холера, малария, денга и други заболявания“, каза той.

Холерата е остра чревна инфекция, която се разпространява чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от фекалии. Тя причинява тежка диария, повръщане и мускулни крампи.