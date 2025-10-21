Като подпишеш договор с някого той няма магически да те превърне в нещо друго

Гледах на Цанов видеото за БРИКС или ЕС. По принцип не обичам да коментирам други ютюбъри, но тук си заслужава малко. Първо на първо, видеото споменава интересни неща, за които често говоря и е добре да достигнат до по-широка аудитория.

Да, но проблемът ми е, че това видео е пропито с някои проблематични идеи, които в България ни водят от катастрофа към катастрофа. Първо на първо, примитивната българска визия за света - „тоя е зле, оня е добре“. Идеята, че си подбираш кой ти е по-симпатичен, намираш му нещо позитивно, намираш си кой ти е антипатичен, намиращ нещо негативно и готово, светът е нагласен. Междувременно реалната и обективна преценка на ситуацията ти е скучна. Да, това е вредно, защото този манталитет пропива в обществото и така си решаваме движенията в геополитиката - чрез симпатии. Така се ражда този феномен, в който дори да сме в правилна посока, неизбежно правим ненужни и глупави неща. Сещате ли се за какво говоря? Като например евроатлантическата власт от последните 15 години, която никога не е казвала „не“? Уверявам ви, че ако про-източна сила дойде на власт и тя ще кляка ненужно по същия начин. Заради този манталитет.

Истината е, че БРИКС и Изтокът се надценяват от феновете им и подценяват от опонентите, а ЕС и Западът се надценяват от феновете и подценяват от опонентите. И не е важно кой е по-готин, а е важно кой какви ходове предприема, в каква позиция е, валута, ресурс, човешки ресурс, влияние, геополитически лостове. Всяко поотделно, а не някакъв общ миш-маш.

Второ и свързано с това - идеята „да сме с тия да станем като тях“. Или с други думи, че съдбата ни зависи кой ни е приятел, а не от нас самите. Народът определя държавата, не съюзът. Като подпишеш договор с някого той няма магически да те превърне в нещо друго. Тази идея като цяло е също толкова вредна, защото отхвърля отговорността за собствения ни живот и просто не работи. Тук пък е феноменът дори в съюз с богати и проспериращи държави ние да вървим на зле, защото очакваме те да ни променят това, което зависи от нас.

Не на последно място, видеото знам, че не е някакъв дълбок анализ, но все пак е с доста остарели принципи. Китай дърпа вече от БРИКС към ШСО, а ситуацията на Иран и сферата на влияние е коренно различна. Да не говорим, че основен фронт е африканският и редките метали.

Не случайно аз се информирам, гледам различни източници, придържам се към реалността и избягвам да ви кажа кой ме кефи и кой е по-готин, макар така да губя много зрители (защото това се търси). Този вид мислене пропива в обществото много лесно и става норма.