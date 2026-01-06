Виктор Орбан: Украинското джудже проси храна

Виктор Орбан отново скочи на Украйна и президента Володимир Зеленски в пост в социалните мрежи, публикуван във вторник. "Украинското джудже проси храна", каза унгарският премиер за плана за въоръжаване на Европа на стойност 800 милиарда евро.

"Украинците приеха пореден законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Толкова ще им е необходима сума през следващите 10 години, за да управляват страната си. Скандална сума пари. Тя е почти четири пъти по-голяма от БВП на Унгария. Ето защо Брюксел искаше изземване на замразени руски активи на всяка цена през декември и затова искат реорганизация на следващия бюджет на ЕС. Украинското джудже проси храна", написа Орбан във Facebook.

"В Унгария бяха намерени съюзници, които да финансират плана на Брюксел. Представителите на ЕП от Тиса гласуваха за пълна и безусловна финансова подкрепа за Украйна. Това беше цената на подкрепата от Брюксел. Дори и да я отричат, ние знаем: можем да разчитаме на това от тяхна страна", завършва публикацията си Орбан.

Виктор Орбан има предвид бюджета от 800 милиарда евро на проекта ReArm, свързан с въоръжаването на Европейския съюз и подкрепата на Украйна във войната с Русия.

Унгарският премиер също така постави под въпрос легитимността на съществуването на Украйна като държава, която той официално обяви, че "не може да съществува" и "не е суверенна държава".