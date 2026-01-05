Орбан каза „не“: Унгария няма да финансира Украйна през 2026 г.

Унгария няма да финансира Украйна през 2026 г., нито ще подкрепя заеми от Европейския съюз за тези цели. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан на пресконференция в Будапеща, пишат унгарски медии.



„Унгария очаква конфликтът в Украйна да бъде разрешен през следващата година и западните антируски санкции да бъдат отменени“, подчерта той.

Орбан допълни, че Унгария ще продължи да се противопоставя на плановете на ЕС да забрани енергийните доставки от Русия през тази година.

„Европейският съюз възнамерява да спре използването на руски петрол и газ до края на 2027 г. Смятаме, че това нарушава споразуменията на ЕС. Ще използваме всички възможни правни механизми, за да предотвратим това“, заяви унгарският премиер.