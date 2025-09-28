Връзката на Венета Райкова е на кантар

Водещата на “Преди обед” призна, че сърцето є скоро може да бъде свободно

Държи мъжът до нея да е заможен и успял

Венета Райкова, която е много добре познато телевизионно лице, се завърна на екран след няколко години, отдадени на писателски труд, и издаването на десет книги, станали бестселъри на родния пазар. От началото на септември тя неочаквано, поради стриктно пазената тайна, се появи като автор и водещ на предаването “Преди обед” по бТВ и му вдъхна нов живот напълно в неин стил. Венета започна да кани най-“горещите” родни звезди от шоубизнеса и да ги разпитва без задръжки за личния им живот. При това показва завидно познаване на интимните моменти в живота на всекиго.

Да не забравяме, че цели 10 години - от 2004-та до 2014-а Райкова беше водеща на таблоидното предаване “Горещо” по Нова тв. През 2008 г. водеше коментарната рубрика към “Биг Брадър 4” - “Малката сестра”. През 2014 г. бе част от Домсъвета към “ВИП Брадър: Образцов дом”. Водила е и “Голямата уста” към шоуто. От април 2013-а до началото на 2016 г. води всекидневно едночасово шоу по ТВ7”Дневникът на Венета”. През 2017 г. е водеща на всекидневното предаване “Горещи срещи с Венета Райкова” по BIT. От септември 2017-а до март 2020 г. е водеща на “Папараци” по бТВ. И сега отново плува в свои води.

Освен че разнищва историите на гостите си, Венета Райкова непрестанно говори и за себе си. Още в първия епизод - с фолк певицата Мария, която се появи в студиото след четвъртата си сватба, водещата обяви, че има млад мъж до себе си. Показа и пръстен, за който не стана ясно дали е годежен.

Пред бившия футболист Благой Георгиев Венета разказа за свръхестествените си способности. Тя сподели, че му помогнала да развали магия, направена му от жена, с която имал любовни взаимоотношения в миналото. Методите за разваляне на магията водещата е описала в последната си книга - “Абракадабра”. Преди 20 години Венета казала на Сашка Васева, докато правела интервю с нея в къщата є в с. Ресилово, да не се развежда с мъжа си Христо, защото ще роди още едно дете от него. Така и станало, написа водещата в Инстаграм, подчертавайки пророческите си способности.

Блондинката се зарече пред широката си аудитория, че няма корекции по себе си, освен малко ботокс на челото и хиалурон в устните. Тя обеща 100 000 лв. на този, който открие други подобрения по нея, а присъстващата в студио Евгения Калканджиева потвърди липсата им след внимателен оглед.

Венета призна още, че е изневерила на мъж, с когото имала връзка. Това тя е описала в друга от книгите си - “Триумфът на кучките”. И понеже изневярата е грях, миналата година преди Великден се изповядала пред свещеник и получила опрощение. Не стана ясно дали измаменият е бившият є съпруг, бизнесменът Тихомир Георгиев, с когото бяха женени от 2005 до 2018 г. и имат син Патрик. Тихомир беше участник в “Биг Брадър 1”, а после заедно с Венета влязоха във ВИП къщата на “Биг Брадър” във втория му сезон. През 2007 г. бизнесменът подаде документи за развод, но двамата се сдобриха и две години по-късно се роди синът им. Все пак накрая се разведоха.

По повод раждането на сина си Венета направи дълбоко лична изповед във втория епизод на “Преди обед” пред Антония Петрова-Батинкова. До четвъртия месец от бременността си тя посещавала гинеколог, който твърдял, че има миома и вероятно ще загуби бебето. Дори я посъветвал да не казва, че е бременна. Оказало се, че няма никаква миома, но стресът бил огромен. По време на раждането при друг лекар той є казал, че губят бебето, тоновете му спадат и трябва спешно да направят секцио.

“Единственото нещо, което може да ме изкара мен от равновесие, е детето ми. Най-важният човек в моя живот е моят син. Трябваше да взема решение за секунди - да продължа ли да раждам естествено, или да ме преместят за секцио, което също щеше да отнеме време”, сподели Венета Райкова и допълни: “Само Господ спаси детето ми. Родих живо и здраво дете. Вече е на 16 години.”

Според думите на устатата водеща в момента връзката є е на кантар и никак не є е лесно. Скоро сърцето є можело да бъде свободно. Това тя призна пред художествената гимнастичка Симона Пейчева, докато я разпитваше защо не е имала връзка със спортист. Самата Венета харесвала футболисти заради плочките им. Веднага социалните мрежи зажужаха с предположения кой е сегашният мъж до блондинката. Според някои става дума за чужденец, вероятно руснак, защото водещата започнала да ходи на курсове по руски език. По този повод последователите є направиха заключението, че той трябва да е достатъчно богат. Преди време тя заяви, че мъжът до нея трябва да е заможен и успял, защото няма да се разбере с някой, който е на по-ниско ниво.