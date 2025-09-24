Данъчен консулт на "Труд news": Плащане на осигуровки при поставяне на фотоволтаик на покрива

Много хора поставиха фотоволтаични системи на покривите или в дворовете на къщите си. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки за доходите от продаваната в тези случаи електроенергия.

Жена е изградила малка ФЕЦ (4,95 kW) на покрива на дома си, която е за собствени нужди и за продаване на излишъка. Има договор с фирма за изкупуване на електрическа енергия и издаден код по БУЛСТАТ. Осигурена е по трудов договор като месечният є осигурителен доход е под максималния месечен осигурителен доход. Поставен е въпросът: Как да изчисли задълженията за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване?

I Общи правила

Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци (ЕТ), собственици или съдружници в търговски дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Тези лица по тяхно желание могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Лицата, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл.69”, на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4б. Доходът, върху който се внасят осигуровки в универсален пенсионен фонд, е доходът, върху който се дължат осигуровки за държавното обществено осигуряване.

Лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. Осигуровките на самоосигуряващите лица се дължат авансово върху месечен доход между минималния и максималния осигурителен доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Същите определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

При определяне на годишния осигурителен доход за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, се вземат предвид - облагаемият доход по чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, без да се намалява със задължителните и доброволните осигуровки, размера на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд (чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

По отношение на здравното осигуряване, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се и окончателно върху доходите от дейността и доходите от работа без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Според чл.1, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация (обр. ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”) до НАП в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

II Осигуровки при търговска дейност

Търговец по смисъла на чл.1, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените в т.1 до т.15 на цитираната алинея сделки. Продажбата на стоки от собствено производство е включена в т.2 на чл.1, ал.1 от ТЗ, поради което e в обхвата на търговските сделки. Дейността по производство и продажба на електроенергия е стопанска, тъй като се извършва редовно и по занятие, с цел реализиране на печалба, сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време. Предвид това, доходът, реализиран от продажба на електрическа енергия, следва да се определи като доход от търговска дейност. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва да се обвързва само с наличието на регистрация по реда на ТЗ. Ако физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение дали то е манифестирало или не участието си в тях като ЕТ.

Физическото лице, реализиращо доходи от продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа, следва да бъде определено като лице, извършващо стопанска дейност като търговец, независимо дали има регистрация като ЕТ.

Осигуровките за самоосигуряващите се лица са: за фонд “Пенсии” - 14,8%, за фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5%, за ДЗПО-УПФ - 5% и за здравно осигуряване - 8%.

Според чл.6, ал.11 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4, осигуровките се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл.4, ал. 1 и 10 (в т. ч. доходи от трудови правоотношения);

2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигуровки;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, лица, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

Ако жената упражнява трудова дейност като търговец:

- следва да се осигурява авансово за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се за периода, през който упражнява трудова дейност, и

- следва да определя окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който упражнява трудова дейност, като при определяне на годишния осигурителен доход се взема предвид облагаемият доход по чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, деклариран в годишната данъчна декларация.

След като тя е осигурена по трудово правоотношение, според чл.4, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ, когато самоосигуряващите се лица извършват дейност, за която подлежат на осигуряване съгласно чл.4, ал. 1 и 10 от КСО (вкл. по трудово правоотношение), осигуровките за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят авансово върху не по-малко от минималния осигурителен доход.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се, които не упражняват трудова дейност през целия месец, се определя пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигуровки, не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

