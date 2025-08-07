Действията на Израел в Газа „много приличат“ на геноцид, заяви зам.-председател на ЕК

В едно от най-силните осъждания на Израел от началото на войната, отправено от Брюксел, Тереса Рибера, заместник-председател на Европейската комисия, заяви, че гладът, разселването и убийствата в ивицата Газа "много приличат" на геноцид.

В коментар за "Политико" днес Рибера каза: "Това, което виждаме, е конкретно население, което е обект на нападение, убиване и осъждане на гладна смърт. Конкретно население е затворено, без домове – унищожени са - няма храна, вода или лекарства - забранява се достъпът до тях - и е обект на бомбардировки и стрелба дори когато се опитва да получи хуманитарна помощ. Липсва всякаква хуманност и не се допускат свидетели", предаде БТА.

Тя заяви в заключение: "Ако това не е геноцид, то много прилича на определението, използвано за изразяване на неговото значение."

Израелските власти не са отговорили на запитването на изданието за коментар.

Израел многократно е отричал обвинението в геноцид, което от правна гледна точка предполага намерение за унищожаване на даден народ, изцяло или частично, уточнява американската медия. Правителството настоява, че води война за самозащита срещу "Хамас", която групировка според него е използвала населението на Газа като жив щит, докато безмилостно държи за заложници израелците, отвлечени по време на нападението на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Европейската комисия като институция не е използвала термина "геноцид", за да опише израелските действия, уточнява "Политико".